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Стручњак упозорава: Без наплате паркинга нема ефикасне регулације саобраћаја

16.07.2026 07:28

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Паркинг
Фото: ATV

Хаос око наплате паркинга у Бањалуци се наставља. Нова одлука о обављању комуналне дјелатности управљања јавним паркиралиштима ступила је на снагу 1. јула, али изазива нове политичке и правне спорове.

Док из Градске управе тврде да је ријеч о обезбјеђивању несметаног функционисања комуналне дјелатности, из Скупштине града поручују да је градоначелник прекорачио законска овлаштења и игнорисао став Министарства управе и локалне самоуправе.

Кључно питање више није само да ли је одлука законита, већ и како трајно ријешити проблем наплате паркинга у Бањалуци. Да ли је потребно доношење нове скупштинске одлуке, оснивање или реорганизација предузећа које ће управљати паркингом, измјене постојећих прописа или постоји друго законско рјешење које ће омогућити несметану наплату.

- Паркинг је дио саобраћајног система када су у питању процеси у граду и припада комуналним дјелатностима. Комуналним дјелатностима, у складу са Законом о комуналним дјелатностима, управља орган јединице локалне самоуправе. Истовремено, паркинг је алат који регулише саобраћајне процесе у граду - рекао је у Јутарњем програму РТРС-а је Данислав Драшковић декан Саобраћајног факултета Паневропског универзитета Апеирон.

Истакао је да данас, не можемо очекивати да град, који је проглашен регионалним центром – без обзира гдје се налази – има уређен саобраћајни систем без загушења ако се паркинг не наплаћује.

- Паркинг и јавни превоз су кључни алати за регулацију саобраћајног процеса у граду. Потребан је снажан јавни превоз који ће бити доминантан у расподјели путовања. Тренутно стимулишемо путовања према ужем централном градском језгру, гдје грађани не плаћају паркинг, што додатно подстиче кориштење аутомобила и смањује спремност грађана да пјешаче до свог одредишта - истакао је Драшковић.

С једне стране, каже он, имамо ситуацију да се паркинг не наплаћује, а с друге стране јавни превоз учествује у укупном броју путовања са мање од 10 одсто.

- Због тога долази до загушења, што није проблем само Бањалуке, сви регионални центри имају сличан изазов.

- Проблем се огледа у великом броју аутомобила који премашује капацитете градских саобраћајница. Ако томе додамо низак коефицијент измјене једног паркинг мјеста, долазимо до закључка да су та мјеста стално заузета и да су путовања углавном свакодневна. У идеалном случају, требали бисмо имати паркинг површине на којима у сваком тренутку постоји слободно мјесто, како би га користили они који повремено долазе у град - сматра Драшковић.

Навео је да међутим, у постојећем режиму то није могуће јер нема довољно паркинг мјеста.

- Када би се увеле категорије паркирања – по времену задржавања и цијени – многи грађани би се одлучили за јавни превоз, под условом да он задовољава њихове потребе. Стратешки циљ је да јавни превоз буде бржи, јефтинији и удобнији од кориштења властитог аутомобила. Тренутно имамо проблем загушења транзитних саобраћајница, посебно у јутарњим часовима. Због тога је потребно хитно пронаћи рјешење - рекао је он.

Истакао је да је проблем саобраћаја у граду индиректно повезан са цијеном и режимом паркирања, који тренутно стимулише масовно кориштење аутомобила, посебно у свакодневним ситуацијама.

- Нисам против кориштења аутомобила, али није реално очекивати да се у центар града улази по сваку цијену. Постоји могућност организовања паркинга на ободима града, по повољнијим цијенама, гдје би се вршио трансфер са приватног аутомобила на јавни превоз - истакао је Драшковић.

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Тагови :

Бањалука

Градска управа Бањалука

Паркинг

наплата паркинга Бањалука

Драшко Станивуковић

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