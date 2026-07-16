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"Блекрок" повећао профит, управља имовином чија вриједност премашује многе државе

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 07:49

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"Блекрок" повећао профит, управља имовином чија вриједност премашује многе државе
Фото: youtube / CNBC

Америчка инвестициона компанија Блекрок (BlackRock) остварила је у другом тромјесечју раст нето добити од 20 одсто, док је вриједност имовине којом управља први пут премашила 15 билиона долара (око 13,1 билион евра).

До таквог резултата дошло је захваљујући снажном расту тржишта капитала и великом приливу средстава у фондове којима се тргује на берзи, преноси Ројтерс.

Највећи свјетски управљач имовином саопштио је да је имовина под управљањем на крају јуна достигла рекордних 15,34 билиона долара (око 13,1 билион евра), док је нето прилив средстава клијената износио 192 милијарде долара (око 164 милијарде евра).

Највећи дио нових улагања усмјерен је у акцијске и обвезничке ETF фондове из породице iShares.

Прилагођена зарада по акцији износила је 13,91 долар, изнад очекивања аналитичара од 12,59 долара, док је оперативна маржа порасла на 45,9 одсто, што је највиши ниво у готово пет година.

Након објаве резултата, акције Блекрока порасле су више од седам одсто на претберзанском трговању.

Компанија је истовремено наставила ширење пословања у сегменту приватних тржишта, након аквизиција компанија Global Infrastructure Partners, HPS Investment Partners и Preqin, у које је укупно уложила око 28 милијарди долара (око 24 милијарде евра).

У другом кварталу приватни кредит привукао је шест милијарди долара нових улагања, док је у инфраструктурне фондове уложено 5,2 милијарде долара.

Извршни директор Блекрока Лери Финк изјавио је да компанија и даље биљежи снажан раст захваљујући повољним тржишним условима и све већем интересовању инвеститора за ETF производе и приватна тржишта, уз циљ да до 2030. године прикупи 400 милијарди долара нове приватне имовине, преноси Танјуг.

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