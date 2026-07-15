Стиже нови талас поскупљења: Ел Нињо поново диже цијене

Аутор:АТВ редакција
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Олакшање на тржишту кафе било је кратког вијека. Климатски феномен Ел Нињо поново подстиче раст цијена на свјетским берзама, упозорила је Међународна организација за кафу (ИЦО).
Све мање залихе и неповољни изгледи за овогодишњу жетву указују на то да би високе цијене могле потрајати, док се слични проблеми истовремено јављају и на тржишту какаоа.
Иако се очекивала стабилизација тржишта, то се није догодило.
Према подацима ИЦО-а, средњи индекс цијена кафе у јуну је износио 248,9 центи по фунти, што представља пад од 2,8 одсто у односу на мај. Међутим, већ почетком јула цијене су поново нагло порасле.
Лоше временске прилике погурале су цијену појединих врста кафе и до 350 центи по фунти, што је међу највишим нивоима забиљеженим ове године.
У само једном дану поједине врсте кафе поскупјеле су чак 15 одсто, што представља највећи дневни скок у посљедњих 26 година.
Главни разлог новог раста цијена су екстремне временске прилике изазване феноменом Ел Нињо, који озбиљно погађа највеће свјетске произвођаче.
Посебно је погођена бразилска савезна држава Минас Жераис (Минас Гераис), најважније подручје за узгој арабике (Арабица).
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Крајем јуна ову регију погодиле су обилне кише. Током седмице која је завршена 28. јуна количина падавина била је готово 20 пута већа од историјског просјека, преноси Банкар.
Због поплављених плантажа механизација није могла да уђе на поља, квалитет зрна је угрожен, а жетва је успорена и достигла свега 52 одсто, у поређењу са 60 одсто у истом периоду прошле године и петогодишњим просјеком од 55 одсто.
Након обилних падавина услиједио је потпуно супротан сценарио – почетком јула киша је готово потпуно изостала.
Стручњаци упозоравају да овако нагле промјене времена озбиљно угрожавају засаде кафе и могу негативно утицати и на овогодишњу и на наредну сезону.
Метеоролози процјењују да постоји око 67 одсто вјероватноће развоја такозваног "Супер Ел Ниња", који би могао додатно угрозити цвјетање стабала кафе.
Слабије цвјетање значи и мању производњу, односно мању понуду на тржишту, што готово увијек доводи до раста цијена.
Додатни притисак створили су и инвеститори на финансијским тржиштима, који су реаговали на процјене да ће понуда бити ограничена.
Међународна организација за кафу упозорава и на наставак пада залиха арабике.
Сертификоване залихе у складиштима америчких берзи током јуна смањене су за 13,3 одсто и пале на свега 410.000 врећа, што је најнижи ниво од фебруара 2024. године.
Према оцјени ИЦО-а, комбинација ниских залиха, неповољних временских прилика и кашњења жетве у Бразилу повећала је забринутост због понуде кафе у сезони 2026/27.
Ако се садашњи тренд настави, посљедице ће ускоро осјетити и потрошачи широм свијета.
Скупља сировина могла би да доведе до виших цијена кафе у продавницама и угоститељским објектима, па би омиљена јутарња шољица могла постати још већи удар на кућни буџет.
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