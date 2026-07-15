Раст БДП-а у 2025. години два одсто, континуирано повећање економске активности

Аутор:АТВ редакција
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Бруто домаћи производ /БДП/ у Републици Српској у 2025. години износио је 18,7 милијарди КМ и у односу на 2024. годину већи је за 1,5 милијарди КМ или номинално за 8,7 одсто, а реално за два одсто, саопштио је Републички завод за статистику.
У саопштењу се наглашава да је БДП по становнику износио 16.914 КМ, што је раст од 1,420 КМ по становнику или 9,2 одсто у поређењу са 2024. годином.
Посматрано по подручјима класификације дјелатности значајнији реални раст бруто додате вриједности забиљежен је у подручјима информације и комуникације за 6,1 одсто, финансијске дјелатности и дјелатности осигурања за 4,8 одсто, административне и помоћне услужне дјелатности за 4,7 одсто.
Раст у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерству и угоститељству износи 4,2 одсто, стручне, научне и техничке дјелатности 3,9 одсто и у грађевинарству 3,6 одсто.
Реални пад бруто додате вриједности забиљежен је у индустријским дјелатностима и то у подручјима прерађивачка индустрија 4,6 одсто, вађење руда и камена 2,5 одсто, производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 0,3 одсто.
У протеклом периоду економска активност у Републици Српској биљежи стабилан и континуиран раст, а бруто домаћи производ је у односу на 2021. годину порастао за више од 6,1 милијарди КМ или за 49,6 одсто, преноси Срна
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