"Подршка укидању суда у Хагу, радио на штету Срба"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је данас да треба да буде укинут Међународни кривични суд у Хагу, јер је радио на штету Срба и никако у складу са међународним правом.
"Све је јасно када се види број Срба који су процесуирани у Хашком трибуналу и из онога што је радило Тужилаштво. Како су радили видљиво је из броја изречених пресуда Србима и затворских казни, али и из услова у којима издржавају ове казне и у којим државама", изјавио је Минић новинарима у Шипову.
Минић је истакао да је чињеница да је Хашки суд формиран да би се оправдало све оно што је рађено Србима у току рата, од бомбардовања осиромашеним уранијумом, па до помоћи онима који су нападали српски народ у посљедњем Одбрамбено-отаџбинском рату.
"Хашки суд није требало формирати. Овај суд је судио у Европи, али у складу са англосаксонским правом, што је тада нама била велика непознаница. Присиљавали су наше оптужене на нагодбе, а ослобађали су људе попут Насера Орића и хрватске генерале", указао је Минић.
Амерички државни секретар Марко Рубио покренуо је кампању с циљем укидања Међународног кривичног суда у Хагу, тврдећи да се тај међународни суд мијеша у војне и полицијске операције САД, чиме угрожава амерички суверенитет, преноси Срна
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