Син пензионисаног савјетника МУП-а РС оптужен за шверц марихуаном

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци подигло је оптужницу против Марка Симића (32) из Бањалуке, сина некадашњег савјетника директора Полиције Републике Српске Драгана Симића, због шверца 5,5 килограма марихуане.
”Оптужница је подигнута 7. јула због сумње да је починио кривично дјело недозвољена производња и промет опојних дрога, те је прослијеђена на потврђивање Основном суду у Бањалуци”, рекла је за АТВ портпарол ОЈТ Бањалука Маја Ђаковић Видовић.
Симић је ухапшен 30. септембра 2024. године у акцији ”Нишан 3”. Наиме, полиција је тада покушала да га заустави у аутомобилу ”BMW 5”, али се он дао у бјекство. Возилом је сишао на ливаду, гдје је сустигнут и ухапшен. У претресу возила и куће пронађено је 5,5 килограма марихуане. Цијели случај обиљежио је и велики правосудни скандал будући да је Симић, због штрајка адвоката, завршио на слободи, умјесто у притвору.
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Ово је друга оптужница коју је тужилаштво подигло против Марка Симића. Крајем прошле године оптужен је да је заједно са оцем Драганом (59) и братом Милошем Симићем (29) 6. октобра 2025. године у улици Николе Пашића у Бањалуци напао полицајце који су га зауставили у саобраћају, како би га тестирали на присуство дроге у организму.
Оцу и синовима на терет је стављено да су као саизвршиоци починили кривично дјело спречавање службеног лица у вршењу службене радње, при чему су повријеђени полицајци С.К. и Ј.Г. У оптужници се, између осталог, наводи да је Марко добровољно пристао да се тестира на дрогу, када га је зауставила патрола ПС за интервенције коју су чинили полицајци Ј.Г, Н.Ћ. и М.С. Тест је донијела друга патрола у којој су били С.К, Д.К. и Д.К. Међутим, на лице мјеста тада су ”голфом 6” стигли Марков брат Милош и отац Драган, иначе дугогодишњи полицијски инспектор, који је тада био у поступку пензионисања.
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”У намјери да спријечи тестирање сина, Драган је пришао полицајцу С.К. говорећи: ”Треба вас све побити, мајку вам ј... Шта га опет дирате, знате ли ви ко сам ја, ј... вам дјецу?” Отвореним дланом у груди је ударио С.К. вичући ”Ја сам овдје изнад вас. Ко вам је наредио да ово радите, мајку вам ј...”. Полицајац га је упозорио да ће бити ухапшен ако настави с таквим понашањем, а Драган се окренуо и ударио му два шамара”, наводи се у оптужници.
Додаје се да су полицајци Ј.Г. и Н.Ћ. кренули да га ухапсе, али им је Драган пружао активан отпор. Једног полицајца је ухватио за груди, уз ријечи: ”Знате ли ви с ким имате посла? Знате ли ви ко сам ја?” говорећи им да му пусте сина. Када су га полицајци ухватили за руке Драган је у кољено шутнуо С.К. и више пута је у по врату и потиљку ударио Ј.Г.
У намјери да спријечи хапшење оца један од синова је тада, с леђа, ухватио С.К. за униформу. Тада му се прикључио и брат, те су гурнули полицајца Н.Ћ. којег је Драган руком стезао око врата. Синови су викали полицајцима да им пусте оца, а у тој борби и нагуравању полицајцу Ј.Г. су покидали службену футролу, те му задали ударце по глави, врату, леђима и грудима.
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Оптужницу je потврдио Основни суд у Бањалуци, а рочиште за изјашњење о кривици Симићима је заказано за 2. септембар 2026. године. Уколико се докаже кривица Симићима за напад на полицајце пријети казна од једне до 10 година затвора.
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