Високи функционер МУП-а ухапшен због напада на полицајце

Драган Симић, савјетник директора Полиције Републике Српске, и двојица његових синова ухапшени су због сумње да су напали полицајце.
Како сазнаје АТВ драма је започела када су полицајци покушали да тестирају на дрогу Драгановог сина Марка Симића, који је то одбио. Према незваничним информацијама Марко је након тога позвао оца, који је у друштву са другим сином прво вербално, а потом и физички напао полицајце.
На лице мјеста убрзо је стигло неколико полицијски патрола и Симићи су ухапшени и спроведени на даљу криминалистичку обраду.
На лицу мјеста налази се већи број полицајаца и очекује се почетак увиђаја.
Више информација биће познато током дана.
Иначе, Марко Симић је и раније долазио у сукоб са законом. У октобру прошле године ухапшен је у акцији "Нишан 3" када је полиција код њега пронашла и одузела 5,5 килограма марихуане.
