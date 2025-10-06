Ухапшен мушкарац: Договорио да ради на кући, узео паре, а од посла ништа

Извор:
Полиција у Лакташима ухапсила је лице чији су иницијали Н.А. из Босанске Крупе осумњичено да је од мушкарца из Лакташа узело новац за извођење грађевинских радова на породичној кући које није обавило, нити је вратило новац.
Ово лице осумњичено је да је новац узело у јуну, као и да је украло неколико комада алата и осталих вриједних предмета из те куће.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци, саопштено је из бањалучке Полицијске управе.
