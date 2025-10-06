Logo

Потрага за преварантима: Обманом ”ојадили” бањалучке мјењачнице

Аутор:

Огњен Матавуљ

06.10.2025

11:29

Коментари:

0
Фото: ATV

Бањалучка полиција трага за непознатим особама које су на превару крали новац од радника више мјењачница у Бањалуци.

Преваре су се одвијале тако што су осумњичени приликом конверзије новца вјешто ”слуђивали” и обмањивали раднике размјењујући крупне за ситније новчанице и слично, да би на крају узели и свој и њихов новац. Сумња се да су на тај начин преварили најмање 10 мјењачница.

У ПУ Бањаулка наводе да полиција предузима све мјере и радње у циљу идентификовања осумњичених.

”Непознато лице или више њих су, у циљу прибаљања противправне имовинске користи, у претходном периоду извршила преваре на начин да су од радника мјењачница тражили размјену новчаница у друге валуте. Потом су их ”брзим промјенама” доводили у заблуду тражећи новчанице у другим апоенима или валутама, а све са намјером како би повратили новац који су наводно дали за размјену, те и од радника узели одређени износ новца”, саопштила је ПУ Бањалука.

Из полиције апелују на све раднике и власнике мјењачница да повећају опрез.

”ПУ Бањалука апелује на све раднике и власнике мјењачница да приликом обаваљања својих послова повећају професионалност, пажњу и опрез, те да свако сумњиво понашање клијената пријаве најближој полицијској станици или позивом на број телефона 122”, наводе у полицији.

