Преврнуо се чамац код Бачке Паланке, има страдалих

Током ноћи преврнуо се чамац са више особа на Дунаву у близини Бачке Паланке, тј. на потезу ка Бачком Новом Селу.
Према првим информацијама, има страдалих.
Након што је више особа завршило у води након превртања, на терен су изашли припадници хитних служби из Србије и Хрватске.
Како се незванично сазнаје, на чамцу који је пловио Дунавом било је 11 држављана Кине.
Према незваничним информацијама Блица, најмање једна особа је преминула, док се за двоје или троје њих још увијек трага.
Такође, на лицу мјеста налази се Специјалистички тим за рад и спасавање на води Сектора за ванредне ситуације МУП-а из ватрогасно-спасилачке бригаде Нови Сад.
На мјесту догађаја налазе се такође и екипе Хитне помоћи и полиције.
Више информација биће познато након званичног саопштења надлежних органа.
