Није свагдје 130 km/h: Знате ли ограничење на ауто-путевима у Ex-YU

Њемачка је једина земља на свијету која на ауто-путевима нема ограничену брзину кретања аутомобила.

Иако нема ограничење, препоручена брзина у Њемачкој је 130 километара на сат.

Најниже максималне брзине на ауто-путевима обично се налазе у земљама са старијом инфраструктуром или захтјевнијим теренима.

У Уједињеним Арапским Емиратима се може возити и до 160, а у Турској 140 километара на сат.

Сингапур и Танзанија су земље са најнижом дозвољеном брзином од 90 и 80 километара на сат.

На ауто-путевима у земљама Ex-YU, од Босне и Херцеговине до Хрватске и Словеније, највиша дозвољена брзина је 130, док само у Црној Гори она износи 100 километара на сат.