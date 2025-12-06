Logo
Није свагдје 130 km/h: Знате ли ограничење на ауто-путевима у Ex-YU

Извор:

anadolija

06.12.2025

18:40

Коментари:

0
Није свагдје 130 km/h: Знате ли ограничење на ауто-путевима у Ex-YU
Фото: Pixabay

Њемачка је једина земља на свијету која на ауто-путевима нема ограничену брзину кретања аутомобила.

Иако нема ограничење, препоручена брзина у Њемачкој је 130 километара на сат.

Најниже максималне брзине на ауто-путевима обично се налазе у земљама са старијом инфраструктуром или захтјевнијим теренима.

Новац

Економија

Пензије у Српској расту за 6,25 одсто: Колико је то у маркама

У Уједињеним Арапским Емиратима се може возити и до 160, а у Турској 140 километара на сат.

Сингапур и Танзанија су земље са најнижом дозвољеном брзином од 90 и 80 километара на сат.

На ауто-путевима у земљама Ex-YU, од Босне и Херцеговине до Хрватске и Словеније, највиша дозвољена брзина је 130, док само у Црној Гори она износи 100 километара на сат.

