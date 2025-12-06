Извор:
На грчком острву Закинтосу догодила се велика трагедија када је породични питбул усмртио бебу стару 18 мјесеци.
Дијете је било у дворишту своје куће када му се приближио породични питбул пас и, из непознатог разлога, напао га са великом жестином, пренио је портал Protothema.
Трагедија се одиграла у Агиос Леонтасу, на Закинтосу, гдје је дијете од 18 месеци умрло након напада разјареног љубимца. Према наводима, двогодишње дијете било је у дворишту своје куће недуго након што се вратило из куповине са родитељима.
Дијете се наводно приближило породичном псу, који је, из непознатог разлога, напао малишана наносећи му тешке повреде.
Недуго послије 13,00 часова, родитељи су у паници позвали хитне службе и дијете је одвезено у болницу. Међутим, већ је било прекасно, јер је тамо проглашено мртвим. Отац дјетета је албанског поријекла, док је мајка Британка и обоје годинама живе на острву Закинтос.
Локална заједница је шокирана инцидентом, а надлежни органи су се већ мобилисали како би истражили околности напада. Родитељи се налазе у притвору, пише Телеграф.
