Logo
Large banner

Питбул усмртио бебу

Извор:

Телеграф

06.12.2025

17:56

Коментари:

0
Питбул пас
Фото: Efrem Efre/Pexels

На грчком острву Закинтосу догодила се велика трагедија када је породични питбул усмртио бебу стару 18 мјесеци.

Дијете је било у дворишту своје куће када му се приближио породични питбул пас и, из непознатог разлога, напао га са великом жестином, пренио је портал Protothema.

Трагедија се одиграла у Агиос Леонтасу, на Закинтосу, гдје је дијете од 18 месеци умрло након напада разјареног љубимца. Према наводима, двогодишње дијете било је у дворишту своје куће недуго након што се вратило из куповине са родитељима.

Дијете се наводно приближило породичном псу, који је, из непознатог разлога, напао малишана наносећи му тешке повреде.

Теретана

Здравље

Опасна бактерија вреба у теретани: Око 10 одсто обољелих умире

Недуго послије 13,00 часова, родитељи су у паници позвали хитне службе и дијете је одвезено у болницу. Међутим, већ је било прекасно, јер је тамо проглашено мртвим. Отац дјетета је албанског поријекла, док је мајка Британка и обоје годинама живе на острву Закинтос.

Локална заједница је шокирана инцидентом, а надлежни органи су се већ мобилисали како би истражили околности напада. Родитељи се налазе у притвору, пише Телеграф.

Подијели:

Тагови:

pitbul

preminula beba

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Опасна бактерија вреба у теретани: Око 10 одсто обољелих умире

Здравље

Опасна бактерија вреба у теретани: Око 10 одсто обољелих умире

1 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан упозорио: Европа спрема рат до 2030. године

1 ч

0
Илон Маск

Свијет

Илон Маск позвао на ликвидацију Европске уније

1 ч

0
Ђокић: СДС наставља са неутемељеним оптужбама

Република Српска

Ђокић: СДС наставља са неутемељеним оптужбама

1 ч

0

Више из рубрике

Виктор Орбан

Свијет

Орбан упозорио: Европа спрема рат до 2030. године

1 ч

0
Илон Маск

Свијет

Илон Маск позвао на ликвидацију Европске уније

1 ч

0
Звијер дуга 4 метра и тешка 272 килограма блокирала пут

Свијет

Звијер дуга 4 метра и тешка 272 килограма блокирала пут

1 ч

0
Хиљаде демонстраната на улицама широм Њемачке

Свијет

Хиљаде демонстраната на улицама широм Њемачке

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

44

Црногорски авион ишао локалним путем - ВИДЕО

18

40

Није свагдје 130 km/h: Знате ли ограничење на ауто-путевима у Ex-YU

18

36

При крају градња мегацентра у БиХ вриједног 100 милиона евра

18

05

Екстрамутирани вирус изазвао панику: Љекари апелују да се опет носе маске

17

58

Пензије у Српској расту за 6,25 одсто: Колико је то у маркама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner