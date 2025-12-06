Опасна бактерија вреба у теретани: Око 10 одсто обољелих умире

06.12.2025
17:42
Коментари:0
Према подацима Центра за контролу и превенцију болести, број случајева легионарске болести у САД порастао је у посљедње деценије, са врхунцем од 2,71 случаја на 100.000 становника 2018. године.
Најмање 14 случајева легионарске болести пријављено је у централној Флориди, а Министарство здравља те америчке државе саопштило је да је епидемија потенцијално повезана са теретаном, објавио је Еј-Би-Си.
У писму државном сенатору Карлосу Гиљерму Смиту није наведен назив теретане, али медији су пренели да су чланови једног "Кранч Фитнес" центра у Окоију, близу Орланда, пријавили случајеве болести.
Теретана је саопштила да сарађује са здравственим властима, затворила је дијелове објекта и тестира системе базена и спа центра "из предострожности".
Легионарска болест је озбиљан облик упале плућа узрокован бактеријом Легионела, која се шири удисањем малих капљица контаминиране воде или паре.
Свијет
Бактерије се природно налазе у слаткој води, али се највише развијају у топлој води и системима зграда попут тушева, славина и гријача воде. Болест се не преноси са особе на особу.
Већина пацијената се опоравља антибиотицима, али особе са слабим имунитетом или са хроничним плућним болестима могу да развију озбиљне компликације, а око 10 одсто обољелих умире. Према извјештајима здравствених установа, стопа смртности је око 25 одсто, пише Политика.
