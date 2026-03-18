Ништа није слутило на овакав дебакл Њукасла: Барселона "очерупала Свраке"

Аутор:Славиша Ђурковић
18.03.2026
20:20
Коментари:0
Фудбалери Барселоне побиједили су Њукасл са 7:2 у реванш мечу осмине финала Лиге шампиона. Коначни резултат из оба меча је 8:3.
Већ на самом старту Барселона је стигла до предности преко Рафиње. Међутим, Њукасл се није предавао. У првим тренуцима меча били су подједнако опасни као и Барселона, што су и демонстрирали у 15. минуту када преко Еланге долазе до изједначења.
Није дуго потрајало, а Барселона се поново враћа на колосијек. Бернал доноси нову предност на Ноу Кампу, али Еланга поново одговара у враћа игру на неријешено у 28. минуту меча. Напад за Њукасл је организовао Јамал који додавањем петом близу свог шеснаестерца предаје лопту противницима који не пропуштају прилику.
Није то једина грешка талентованог Шпанца. Након одличног напада Барсе, Јамал је пропустио сигурну прилику да само убаци лопту у гол и послао је далеко изнад пречке.
У самом финишу првог полувремена шок у Барселони. Капитен Њукасла Трипије због повлачења Рафиње у шеснаестерцу прави пенал, који у предност претвара несрећни Јамал.
Није дуго требало да се ситуација у потпуности расплете. Фермин након одличног додавања Рафиње изалзи на голмана Њукасла и закључава меч и пролазак Барсе. Остало што је режирао у два наврата Левандовски било је чисто понижавање Њукасла.
Пољак је прво у 56. минуту меча након корнера лопту послао главом у гол, а онда је у 61. минуту на асистенцију Јамала постигао гол за високих 6:2.
Али, дебакл Њукасла ту није стао. Рафиња поново преузима иницијативу и у 73. минуту повећава број лопти у мрежи Њукасла на седам.
