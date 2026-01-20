Бламажа Манчестер ситија: Бодо Глимт их разбио на домаћем терену

Извор:
Бодо Глимт је славио против Манчестер ситија резултатом 3:1 у оквиру седмог кола лигашке фазе Лиге шампиона.
Норвешка екипа меч је завршила већ у првом полувремену. За два минута Каспер Хог сервирао је хладан туш Гвардиоли и екипи. Прво у 22. минуту постиже први погодак за екипу Бодо Глимта, а два минута касније повећава предност на 2:0.
Пријетили су и у другом полувремену. Постижу гол у 52. минуту, али га судије поништавају због офсајда. Ипак, нису се ту зауставили. У 58. минуту Бодо Глимт диже преност на 3:0 и тиме ставља тачку на питање побједника.
Утјешни погодак за Сити постиже Черки два минута касније. Меч је обиљежио и црвени картон Родрија.
Ово је прва побједа тима из Норвешке који се налази на 26. мјесту табеле. Уписали су три пораза и три ремија.
Ситију је ово други пораз, претходни је био од Леверкузена. Са четири побједе и једним ремијем налазе се на четвртој позицији.
Манчестер сити ће у наредном мечу угостити Галатасарај, а меч је на програму 28. јануара. Бодо Глимт чека тешко гостовање, мада и за ово се мислило исто, у Мадриду. Тамо ће их дочекати екипа Атлетика такође 28. јануара.
