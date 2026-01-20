Logo
Large banner

Бламажа Манчестер ситија: Бодо Глимт их разбио на домаћем терену

Извор:

АТВ

20.01.2026

20:41

Коментари:

0
Каспер Хог из Глимта слави након што је постигао гол током утакмице Лиге шампиона између Бодо/Глимта и Манчестер Ситија у Боду, Норвешка, у уторак, 20. јануара 2026.
Фото: Tanjug/AP/Fredrik Varfjell/NTB

Бодо Глимт је славио против Манчестер ситија резултатом 3:1 у оквиру седмог кола лигашке фазе Лиге шампиона.

Норвешка екипа меч је завршила већ у првом полувремену. За два минута Каспер Хог сервирао је хладан туш Гвардиоли и екипи. Прво у 22. минуту постиже први погодак за екипу Бодо Глимта, а два минута касније повећава предност на 2:0.

Пријетили су и у другом полувремену. Постижу гол у 52. минуту, али га судије поништавају због офсајда. Ипак, нису се ту зауставили. У 58. минуту Бодо Глимт диже преност на 3:0 и тиме ставља тачку на питање побједника.

Утјешни погодак за Сити постиже Черки два минута касније. Меч је обиљежио и црвени картон Родрија.

Ово је прва побједа тима из Норвешке који се налази на 26. мјесту табеле. Уписали су три пораза и три ремија.

Ситију је ово други пораз, претходни је био од Леверкузена. Са четири побједе и једним ремијем налазе се на четвртој позицији.

Стање на табели

Ово је прва побједа тима из Норвешке који се налази на 26. мјесту табеле. Уписали су три пораза и три ремија.

Ситију је ово други пораз, претходни је био од Леверкузена. Са четири побједе и једним ремијем налазе се на четвртој позицији.

Наредни мечеви

Манчестер сити ће у наредном мечу угостити Галатасарај, а меч је на програму 28. јануара. Бодо Глимт чека тешко гостовање, мада и за ово се мислило исто, у Мадриду. Тамо ће их дочекати екипа Атлетика такође 28. јануара.

Подијели:

Тагови:

Mančester Siti

Бодо Глимт

Лига шампиона

rezultati

fudbal

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шок за прваке Европе! Шпанија након петераца изгубила од Мађарске и остала без полуфинала

Остали спортови

Шок за прваке Европе! Шпанија након петераца изгубила од Мађарске и остала без полуфинала

2 ч

0
Лото / Лутрија

Друштво

Лото резултати 6. кола (20. јануар 2026): Извучени бројеви и Џокер комбинација

2 ч

0
Благи пораст рођених беба у Бијељини

Друштво

Благи пораст рођених беба у Бијељини

2 ч

0
Тренутак историје! Европа је управо одговорила Трампу и Америци

Свијет

Тренутак историје! Европа је управо одговорила Трампу и Америци

2 ч

0

Више из рубрике

Тамара је фудбалски судија, потребна јој је помоћ да се избори са болешћу

Фудбал

Тамара је фудбалски судија, потребна јој је помоћ да се избори са болешћу

1 д

0
Роналдо добио спор против Јувентуса, узеће им милионе

Фудбал

Роналдо добио спор против Јувентуса, узеће им милионе

1 д

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Преминуо бивши репрезентативац Младен Бартоловић

1 д

0
Небојша Крчмар

Фудбал

На УКЦ-у Српске преминуо чувени Небојша Небо Крчмар

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

35

Захарова: Изјаве европских лидера у Давосу театар апсурда

22

32

Савић: Србији желим сву срећу, нека сломе ногу

22

16

Брат Немање Видића пронађен мртав

22

03

Реал Мадрид лако против Монака

21

54

Србија се распала у финишу, Црна Гора преокретом до побједе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner