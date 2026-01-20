Logo
Тренутак историје! Европа је управо одговорила Трампу и Америци

СРНА

20.01.2026

19:57

Европски парламент одлучио је да замрзне процес ратификације трговинског споразума између ЕУ и Сједињених Држава, као одговор на најновије пријетње америчког предсједника Доналда Трампа.

Ову мјеру подржали су социјалдемократе и посланици Европске народне партије.

Предсједник посланичке групе социјалдемократа Иратксе Гарсија Перес рекла је новинарима да међу политичким групама постоји "већински договор" да се замрзне трговински споразум који су ЕУ и САД постигли прошле године, пише Фигаро.

Предсједник посланичке групе ЕПП Манфред Вебер сматра да је спречавање бесцаринског приступа америчких компанија европском тржишту "веома снажан алат".

Копредсједник групе Европских конзервативаца и реформиста Никола Прокаћини оценио је да је таква одлука "грешка".

Предсједник центристичке групе Обновимо Европу Валери Аје оцијенила је да је ријеч о "изузетно моћној полузи", наводећи да не верује да би америчке компаније биле спремне да се одрекну европског тржишта.

Група Патриоте, на чијем је челу француски европосланик Жордан Бардела, подржава "суспензију" споразума. Бардела је рекао да је у односима са САД сада на снази "однос снага"

Договор, постигнут током љета, предвиђа царине од 15 одсто на извоз из ЕУ у САД, док би амерички извоз у ЕУ био ослобођен царина.

Европски парламент

trgovinski sporazum

zamrzavanje

