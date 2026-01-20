Трамп објавио приватне поруке Макрона: Шта је рекао, а шта је мислио?

Извор:
Склоност америчког предсједника Доналда Трампа да објављује скриншотове приватних порука које размјењује са предсједницима и премијерима, умјесто да се задовољи уобичајеним, стерилним саопштењима о разговорима међу лидерима, пружа изванредан увид у то како свјетски лидери покушавају да придобију Трампа.
Примјер за то је порука коју је Трамп рано јутрос подијелио са јавношћу, а коју му је послао француски предсједник Емануел Макрон. Јелисејска палата потврдила је да је порука аутентична.
У њој Макрон наводи да не разумије америчку стратегију у вези са Гренландом, који Трамп пријети да преузме науштрб трансатлантских односа. Француски предсједник такође предлаже организовање састанка групе Г7 у Паризу – након што Трамп напусти Давос, гдје учествује на овогодишњем Светском економском форуму – уз могућност сусрета са још неколико кључних актера са стране, укључујући и Русе. На крају, Макрон позива Трампа на вечеру у Паризу у четвртак.
Свијет
Макрон: Крећемо се ка свијету безакоња, САД настоје да ослабе Европу
Порука на први поглед дјелује једноставно, али Макроново ласкање Трамповом егу и амбицијама открива дубљи подтекст о стању данашњег геополитичког поретка, пише Политицо.
Шта је рекао?
„Мој пријатељу“
Шта је мислио?
Француски предсједник Трампа назива „својим пријатељем“, што је чинио и јавно. Неки њихови сусрети заиста су протекли добро. Ипак, њихов однос је, у најбољем случају, промјенљив – обиљежен чврстим руковањима, Трамповим подбадањима Макронових дипломатских иницијатива и несугласицама око енергетике.
Свијет
Трамп брутално извријеђао Британце због "мистериозног" острва
Синоћ амерички предсједник није показао нарочиту наклоност према Макрону након што је овај одбио да се придружи Вашингтонском „Одбору за мир“ за транзицију у Гази.
„Па, нико га ни не жели јер ће врло брзо отићи“, рекао је Трамп новинарима. Затим је запријетио увођењем царина од 200 одсто на француска вина и шампањце.
Шта је рекао?
„Потпуно смо усклађени око Сирије“
Шта је мислио?
Сирија је, без сумње, једно од подручја сагласности двојице лидера. Обојица подржавају бившег припадника Ал Каиде, Ахмеда ал Шарауа, као лидера Сирије, упркос неријешеним питањима помирења различитих заједница у земљи.
Истицање Сирије добар је начин да се премосте бројна друга неслагања између Трампа и Макрона: америчка подршка крајње десним покретима у Европи, Макронова жеља за строжом регулацијом технолошких гиганата, рат Израела и Газе, климатске промјене и улога Уједињених нација, да поменемо само нека.
Шта је рекао?
„Можемо учинити велике ствари у вези с Ираном“
Шта је мислио?
Још једно подручје у којем се Париз и Вашингтон слажу – макар дјелимично. Земље Г7 запријетиле су Ирану санкцијама уколико се настави крвави обрачун с демонстрантима у Техерану, а Европска унија разматра додатне мјере.
Ипак, постоје и озбиљне разлике. Француска не подржава бомбардовање Ирана, чиме је Трамп више пута пријетио. Треба подсјетити да је управо Париз учествовао у склапању нуклеарног споразума с Ираном, из којег је Трамп повукао САД током свог првог мандата.
Шта је рекао?
„Не разумијем шта радиш с Гренландом“
Шта је мислио?
Ово је Макронов најблажи, готово еуфемистички израз у директној комуникацији с Трампом о теми која тренутно потреса глобални поредак.
Француска је јавно била знатно оштрија у реакцијама на Трампове пријетње царинама европским савезницима који не подржавају његове планове око Гренланда. Макрон је заговарао активирање европског Инструмента против принуде, такозване „трговинске базуке“, док су други лидери, попут њемачког канцелара Фридриха Мерца, позивали да се дипломатији пружи шанса.
Француска је такође послала мањи контингент војника на Гренланд и планира распоређивање копнених, поморских и ваздушних снага, иако детаљи још нису познати.
Шта је рекао?
„Могу да организујем састанак Г7 након Давоса у Паризу у четвртак поподне“
Шта је мислио?
Вријеме је кључно.
Ако је Макрон поруку послао у понедјељак – како је Политицу потврдио високи француски званичник – тада је предложио састанак који се директно преклапа с ванредним самитом лидера ЕУ у Бриселу у четвртак увече, што може оставити утисак нејединства унутар Уније.
Макронов позив такође отвара питање гдје тражити решења када трансатлантски односи западну у кризу.
Европска унија је главни оквир за одговор на Трампове претње царинама, али у њој нема Уједињеног Краљевства, које игра кључну улогу у безбједносним гаранцијама за Украјину и расправама о безбједности Гренланда.
Француска вјероватно предлаже формат Г7 јер тренутно предсједава том групом и зато што она укључује важне арктичке актере попут Уједињеног Краљевства и Канаде.
НАТО је традиционално главни форум за расправу о европској одбрани и безбједности, али није осмишљен за ситуацију у којој једна чланица прети другој.
Шта је рекао?
„Могу да позовем Украјинце, Данце, Сиријце и Русе са стране“
Шта је мислио?
Макронова очигледна спремност да на састанак Г7 у Паризу, макар на маргинама, позове и Русе заједно с Украјинцима и Данцима, вјероватно ће изазвати забринутост међу Европљанима.
Француски предсједник је више пута рекао да би Европа требало да обнови дијалог с руским предсједником Владимиром Путином након мировних преговора између САД, Украјине и Русије. Међутим, Европљани су подијељени око тога ко би требало да води те преговоре и да ли треба именовати посебног европског изасланика, док Русија наставља с нападима на Украјину.
Позивање Руса, чак и на маргинама састанка Г7 у Паризу, може се протумачити као покушај рехабилитације Москве прије него што је Путин показао било какву озбиљну вољу за мировне преговоре. То је ризична опклада.
Шта је рекао?
„Вечерајмо заједно у Паризу у четвртак прије него што се вратиш у САД“
Шта је мислио?
Добра вечера у Паризу можда је пут до Трамповог срца. Европљани су примијетили да протокол, помпа и церемонија америчког предсједника доводе у добро расположење.
Прошлогодишњи самит НАТО-а у Хагу сматран је успјешним примјером „умиљавања Трампу“, уз обиље ласкања и дружења с краљевским породицама.
Макрон је развио и посебан осјећај за „вечерњу дипломатију“, често позивајући мађарског премијера Виктора Орбана на вечере у Паризу како би покушао да изглади разлике. Резултати су, међутим, за сада – мјешовити.
(Индекс)
