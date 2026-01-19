Logo
Макрон одбио Трампа

Извор:

Б92

19.01.2026

20:06

Коментари:

0
Макрон одбио Трампа
Фото: Tanjug/AP/Yoan Valat

Предсједник Француске Емануел Макрон не планира да прихвати позив америчког предсједника Доналда Трампа да се придружи предложеном Одбору за мир, изјавио је за "Блумберг" извор близак француском лидеру.

Макрон, како наводи неименовани извор, сматра да приједлог повеље надилази питање Газе и изазива озбиљне сумње, посебно у погледу поштовања принципа и институционалног оквира УН, које Француска сматра неприкосновеним.

Према изворима упознатим са ситуацијом, неколико европских земаља такође је позвано да се придружи одбору, а Трамп жели да коначна повеља и мандат комитета буду потписани у Давосу у четвртак.

Међутим, поједини детаљи у документу изазвали су сумњу међу позванима о томе да ли да прихвате позив.

Америчка администрација тражи од земаља које желе стално мјесто у овом тијелу да допринесу са најмање милијарду долара.

Према нацрту повеље предложене групе, у који је Блумберг имао увид, Трамп би био први председавајући одбора и имао би овлашћења да одлучује о чланству.

Критичари упозоравају да Трамп покушава да изгради алтернативу или структуру која би била ривал Уједињеним нацијама, које је годинама критиковао.

(б92)

