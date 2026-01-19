"Двије Европе" пред Трампом: Раздор ЕУ због Греналнда

Извор:
СРНА
19.01.2026
17:10
Реакција ЕУ на полагање права САД на Гренланд није била ни уједначена нити координисана, оцијенио је италијански министар саобраћаја Матео Салвини.
Он је за радио-станицу "РДЛ 102,5" навео да се чини да постоје "двије Европе", од којих једном владају Париз и Берлин, док другу чине земље које су трезвеније и отвореније за дијалог европских земаља.
Салвини је напоменуо да другу групи чине земље сличне Италији која, "срећом, не шаље војнике напријед-назад сваких 15 минута".
Италијански министар посебно је истакао недостатак уједињеног доношења одлука у ЕУ.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је у више наврата да Гренланд треба да постане дио САД, позивајући се на стратешку важност острва за државну безбједност.
Власти Данске и аутономне области Гренланда и даље се позивају да поштовање територијалног интегритета.
Гренланд је аутономна област у саставу Краљевине Данске, али има сопствену самоуправу и да доноси независне одлуке које се тичу унутрашње политике.
