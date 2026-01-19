Logo
"Двије Европе" пред Трампом: Раздор ЕУ због Греналнда

Извор:

СРНА

19.01.2026

17:10

Коментари:

0
Реакција ЕУ на полагање права САД на Гренланд није била ни уједначена нити координисана, оцијенио је италијански министар саобраћаја Матео Салвини.

Он је за радио-станицу "РДЛ 102,5" навео да се чини да постоје "двије Европе", од којих једном владају Париз и Берлин, док другу чине земље које су трезвеније и отвореније за дијалог европских земаља.

Салвини је напоменуо да другу групи чине земље сличне Италији која, "срећом, не шаље војнике напријед-назад сваких 15 минута".

Италијански министар посебно је истакао недостатак уједињеног доношења одлука у ЕУ.

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је у више наврата да Гренланд треба да постане дио САД, позивајући се на стратешку важност острва за државну безбједност.

Власти Данске и аутономне области Гренланда и даље се позивају да поштовање територијалног интегритета.

Гренланд је аутономна област у саставу Краљевине Данске, али има сопствену самоуправу и да доноси независне одлуке које се тичу унутрашње политике.

Европска унија

Њемачка

Француска

Grenland

Доналд Трамп

