Овај човјек тврди да је био први дечко Меланије Трамп

Меланија Трамп не престаје бити занимљива свијету, а иако се чини да је о приватном животу прве даме Америке већ све испричано, увијек се појави нека "добро чувана тајна“ о њеним данима прије Доналда Трампа.
Прва дама Америке, Меланија Трамп, права је модна инспирација на сваком јавном догађају, али и њен приватни живот прилично је занимљив медијима, нарочито период прије него што је упознала Доналда Трампа.
Иако не постоји много информација о томе, још раније су се појављивали натписи о наводном првом дечку Меланије Трамп из средњошколских дана, док је живјела у Словенији.
Познато је тек неколико информација о њеном наводном првом дечку, Петеру Бутолну, који је данас новинар. Како је и сам једном приликом говорио за медије, Меланија га је одмах освојила својом љепотом, али је први корак направио он.
"Била је моја прва љубав, увијек је била најљепша дјевојка. Меланија је увијек била скромна, тиха и смирена“, рекао је он у интервјуу за "Инсајд Едишн".
Њихова веза прекинута је када је Бутолн отишао у војску 1987. године и више се никада нису видјели. Наводно му је Меланија послала разгледницу коју он и данас чува, а убрзо је отпутовала у Њујорк, гдје је 1998. године упознала Доналда Трампа.
Занимљиво је да Меланија никада није јавно говорила о свом љубавном животу прије Трампа, а њен тим се огласио и додао како Бутолн никада није био њен дечко.
Hey, all's fair, right? Seat Melania's VERY handsome and trim former BF Peter Butoln front & center. pic.twitter.com/okow6woNyk— @yo_chub (@yo_chub) March 12, 2024
