Мандић честитао побједу Карану

Предсједник Скупштине Црне Горе Андрија Мандић честитао је Синиши Карану побједу на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске и оцијенио да је Српска храбро закорачила у нову еру.
- Предсједнику Карану желим сву срећу у обављању овог изузетно одговорног и захтјевног посла. Сигуран сам да ћемо у времену пред нама имати прилике да додатно оснажимо везе између Црне Горе и Републике Српске - написао је Мандић на Иксу.
Он је навео да је Република Српска храбро закорачила у нову еру, одговорно чувајући интересе српског народа у БиХ, како унутар земље, тако и на свим важним адресама широм свијета.
Кандидат СНСД-а Синиша Каран, након поновљених пријевремених избора за предсједника Републике Српске, освојио је 224.384 гласова или 50,54 одсто, а кандидат СДС-а Бранко Блануша 213.513 или 48,09 одсто, прелиминарни су резултати Централне изборне комисије БиХ након обрађених 100 одсто бирачких мјеста.
