Logo
Large banner

Мандић честитао побједу Карану

09.02.2026

10:14

Коментари:

0
Мандић честитао побједу Карану

Предсједник Скупштине Црне Горе Андрија Мандић честитао је Синиши Карану побједу на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске и оцијенио да је Српска храбро закорачила у нову еру.

- Предсједнику Карану желим сву срећу у обављању овог изузетно одговорног и захтјевног посла. Сигуран сам да ћемо у времену пред нама имати прилике да додатно оснажимо везе између Црне Горе и Републике Српске - написао је Мандић на Иксу.

Он је навео да је Република Српска храбро закорачила у нову еру, одговорно чувајући интересе српског народа у БиХ, како унутар земље, тако и на свим важним адресама широм свијета.

Кандидат СНСД-а Синиша Каран, након поновљених пријевремених избора за предсједника Републике Српске, освојио је 224.384 гласова или 50,54 одсто, а кандидат СДС-а Бранко Блануша 213.513 или 48,09 одсто, прелиминарни су резултати Централне изборне комисије БиХ након обрађених 100 одсто бирачких мјеста.

Подијели:

Тагови:

Андрија Мандић

Синиша Каран

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Шах-мат

Република Српска

Шах-мат

4 ч

2
ЦИК БиХ објавио резултате избора: Ево колико су гласова освојили Каран и Блануша

Република Српска

ЦИК БиХ објавио резултате избора: Ево колико су гласова освојили Каран и Блануша

14 ч

0
Игор Додик: Умјесто да се запита зашто им народ не вјерује, врх СДС-а одлучио да нападне вољу бирача

Република Српска

Игор Додик: Умјесто да се запита зашто им народ не вјерује, врх СДС-а одлучио да нападне вољу бирача

14 ч

0
Вучић честитао Карану побједу: Србија ће увијек бити уз Српску

Република Српска

Вучић честитао Карану побједу: Србија ће увијек бити уз Српску

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

40

Серена Вилијамс на стубу срама: "Увијек се сјетим Ђоковића"

12

38

Све више доказа да ХПВ утиче и на мушко репродуктивно здравље

12

37

Захарова: Запад неће да открије право лице кијевског фашизма

12

18

Талас екстремне хладноће захватио Европу

12

07

Зашто на гробу Небојше Глоговца није смио да стоји крст?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner