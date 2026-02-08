Logo
Вучић честитао Карану побједу: Србија ће увијек бити уз Српску

08.02.2026

22:09

Вучић честитао Карану побједу: Србија ће увијек бити уз Српску
Фото: Танјуг

Предсједник Србије Александар Вучић честитао је Синиши Карану на избору за предсједника Републике Српске и изразио увјерење да ће нову дужност обављати предано и мудро.

"Срдачне честитке Синиши Карану на избору за предсједника Републике Српске. Увјерен сам да ћете нову дужност обављати са преданошћу мудрог и одговорног лидера. Обавеза коју носи избор од стране народа, највећа је, најтежа и најсветија за сваког од нас.

Времена су тешка, а пред нашим народом стоје огромни изазови. Србија ће увијек бити уз Српску, спремна да шири сарадњу и посвећено ради на јачању веза у свим областима на добробит нашег народа и свих грађана", написао је Вучић на мрежи Икс.

Тагови:

Александар Вучић

Синиша Каран

