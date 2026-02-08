Logo
"Колико их пута морамо побиједити да би разумјели?"

"Колико их пута морамо побиједити да би разумјели?"
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је кандидат СНСД-а Синиша Каран на поновљеним изборима за предсједника Републике Српске побиједио на 134 од 136 бирачка мјеста и у 16 од 17 локалних заједница.

Додик је рекао да је на изборима 2025. године Каран имао 222.182 гласа, а кандидат СДС-а Бранко Блануша 212.650 гласова.

"У овом тренутку, данас, Каран има 224.206 гласова, а овај други није ни важан – свакако је изгубио", истакао је Додик на конференцији за новинаре у Бањалуци.

Након конференције услиједило је славље СНСД-а, а потпредсједник Жељка Цвијановић је објавила видео са феште.

Милорад Додик и СНСД. Колико их пута морамо побиједити да би разумјели? Живјела Република Српска!

