Стевандић се обрушио на СДС: Највећа срамота у историји партије!

08.02.2026

21:26

Ненад Стевандић
Фото: АТВ

Предсједник Уједињене Српске Ненад Стевандић честитао је Синиши Карану побједу на пријевременим предсједничким изборима за предсједника Републике Српске.

"Честитам не само господину Карану, него и грађанима Српске који су били под рафалном паљбом подјела, подметања и од којих се покушала направити слика подијељеног друштва и који су највеће жртве ових процеса. Показали смо да смо њихови достојни представници, свашта смо издржали. Прошлу читаву годину и за ове изборе. Господин Каран је побиједио и на прошлим легално расписаним изборима, нелегалном одлуком високог представника. Сада је побиједио и на овим нелегално расписаним. На свим изборима је побиједила Република Српска", рекао је Стевандић.

Он се осврнуо и на хистерију која је владала у Сарајеву у посљедњих неколико дана и поручио да је учешће СДС-а у томе највећа срамота у историји те партије.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Ово је ко зна који пут да члан СНСД-а побиједи предсједника СДС-а

"Господин Додик и госпођа Цвијановић су били у Америци, да су остали још седам дана у Сарајеву би морали прошири психијатрију или би их ми примили на Соколац. Та колективна хистерија је настављена и данас, њу подржава СДС и то је највећа срамота у историји те партије и свих оних који су је оснивали и оснивали Републику Српску. Они су се потпуно политички побошњачили, очекујем да се региструју у неком кантону и да заједно са Вуканом добију функције и гласове. Ово што вечерас немају достојанства да признају пораз него покушавају поново да играју прљаву бошњачку игру подјела, сукоба, свађања са Србијом, који су се направили организација која може да добаци до Башчаршије, док све свјетске дестинације обилази руководство Републике Српске које су хтјели да смијене", каже Стевандић и поручује:

СНСД

Република Српска

Додик: Проглашавам побједу Синише Каранa, већа него на прошлим изборима

"Колегама Бошњацима који су били полуга неког Шмита или су се острвили да нађу погодан тренутак да нас докрајче да им кажем, све ово што су они радили нама могли би и ми њима. Али, нећемо, јер смо часни људи. Чуваћемо своју кућу. Одговорнији смо, чуваћемо мир и у БиХ и у Републици Српској."

Ненад Стевандић

СДС

