Logo
Large banner

Цвијановић: Ово је ко зна који пут да члан СНСД-а побиједи предсједника СДС-а

Извор:

АТВ

08.02.2026

21:16

Коментари:

0
Цвијановић: Ово је ко зна који пут да члан СНСД-а побиједи предсједника СДС-а
Фото: АТВ

Ово је већ не знам који пут да члан СНСД-а или органа СНСД-а побиједи предсједника СДС-а и тако ће бити и у будуће, рекла је Жељка Цвијановић, потпредсједник СНСД-а након побједе Синише Карана на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске.

"Ови избори су нам били потребни као потврда побједе, за коју смо знали да је побједа, да скинемо љагу коју су намјерно покушали на нас да баце СДС, коалициони партнери и ЦИК, а исто тако сви у Сарајеву који су водили кампању за опозиционог кандидата", рекла је Цвијановић.

"Ако хоћете да вас поштују, ви морате поштовати", додала је српски члан Предсједништва.

Подијели:

Тагови:

Жељка Цвијановић

Поновљени пријевремени избори

резултати поновљених избора

СНСД

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Синиша Каран

Република Српска

Огласио се нови предсједник Српске: Ово нису били обични избори

4 ч

0
Додик: Проглашавам побједу Синише Каранa, већа него на прошлим изборима

Република Српска

Додик: Проглашавам побједу Синише Каранa, већа него на прошлим изборима

4 ч

0
Цвијановић: Опозиција је брука Српске, срамотно и њено шуровање са сарајевском чаршијом

Република Српска

Цвијановић: Опозиција је брука Српске, срамотно и њено шуровање са сарајевском чаршијом

4 ч

0
Блануша након пораза: Ово је порука и искуство за наредне изборе

Република Српска

Блануша након пораза: Ово је порука и искуство за наредне изборе

4 ч

1

Више из рубрике

Синиша Каран

Република Српска

Огласио се нови предсједник Српске: Ово нису били обични избори

4 ч

0
Додик: Проглашавам побједу Синише Каранa, већа него на прошлим изборима

Република Српска

Додик: Проглашавам побједу Синише Каранa, већа него на прошлим изборима

4 ч

0
Цвијановић: Опозиција је брука Српске, срамотно и њено шуровање са сарајевском чаршијом

Република Српска

Цвијановић: Опозиција је брука Српске, срамотно и њено шуровање са сарајевском чаршијом

4 ч

0
Блануша након пораза: Ово је порука и искуство за наредне изборе

Република Српска

Блануша након пораза: Ово је порука и искуство за наредне изборе

4 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

22

58

Пазите шта једете: Бивши министар упозорио на ''лошу'' сланину

22

36

ЦИК БиХ објавио резултате избора: Ево колико су гласова освојили Каран и Блануша

22

30

Игор Додик: Умјесто да се запита зашто им народ не вјерује, врх СДС-а одлучио да нападне вољу бирача

22

09

Вучић честитао Карану побједу: Србија ће увијек бити уз Српску

22

05

Бањац: Избором Карана грађани Српске послали јасну поруку

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner