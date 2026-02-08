Цвијановић: Ово је ко зна који пут да члан СНСД-а побиједи предсједника СДС-а

Извор:
АТВ
08.02.2026
21:16
Коментари:0
Ово је већ не знам који пут да члан СНСД-а или органа СНСД-а побиједи предсједника СДС-а и тако ће бити и у будуће, рекла је Жељка Цвијановић, потпредсједник СНСД-а након побједе Синише Карана на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске.
"Ови избори су нам били потребни као потврда побједе, за коју смо знали да је побједа, да скинемо љагу коју су намјерно покушали на нас да баце СДС, коалициони партнери и ЦИК, а исто тако сви у Сарајеву који су водили кампању за опозиционог кандидата", рекла је Цвијановић.
"Ако хоћете да вас поштују, ви морате поштовати", додала је српски члан Предсједништва.
