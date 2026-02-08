Logo
Огласио се нови предсједник Српске: Ово нису били обични избори

АТВ

08.02.2026

21:10

Синиша Каран
Синиша Каран огласио се након побједе на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске и поручио да ће бити предсједник свих грађана без подјела.

"Хвала вам свима појединачно. Хвала што сте сви преко мене одбранили наш суверенитет. Суверенитет српског народа да сам одлучује о себи", рекао је Каран.

"Ми смо ствараоци одговорне политике. Ово је ноћ када почињемо да радимо још јаче да радимо у интересу Републике Српске и грађана", поручио је Каран.

Нагласио је да ово нису били обични избори.

"Нису ово били обични избори, био је плебисцит. Плебисцит када се борите против непријатеља као што је онај несрећник Шмит. Ово је била одбрана, не само институције него, Устава који нам даје пуну уставну самосталност".

Посебно је истакао да су резултати избора јасан одговор српског народа на покушај злоупотребе свих институција.

"Одлуке Српске ће се доносити искључиво у њеним институцијама", јасан је био нови предсједник.

