Додик: Проглашавам побједу Синише Каранa, већа него на прошлим изборима

Извор:

АТВ

08.02.2026

20:57

Коментари:

0
Додик: Проглашавам побједу Синише Каранa, већа него на прошлим изборима
Фото: АТВ

Проглашавам побједу Синише Каран која је већа него на прошлим изборима, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Данас је разлика већа него у новембру. Тада је било 9.577, а данас је 10.360", рекао је Додик.

Побиједили смо Шмита и међународни фактори који је овдје посијао неред, побиједило смо и сарајевску чаршију, рекао је Додик.

"Остајем борац за Републику Српску, вечерас славимо, а сутра већ крећемо да радимо", рекао је Додик.

Тагови:

Милорад Додик

СНСД

Поновљени пријевремени избори

резултати поновљених избора

