Додик: Проглашавам побједу Синише Каранa, већа него на прошлим изборима

Извор:
АТВ
08.02.2026
20:57
Коментари:0
Проглашавам побједу Синише Каран која је већа него на прошлим изборима, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Данас је разлика већа него у новембру. Тада је било 9.577, а данас је 10.360", рекао је Додик.
Побиједили смо Шмита и међународни фактори који је овдје посијао неред, побиједило смо и сарајевску чаршију, рекао је Додик.
"Остајем борац за Републику Српску, вечерас славимо, а сутра већ крећемо да радимо", рекао је Додик.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч1
Кошарка
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
22
58
22
36
22
30
22
09
22
05
Тренутно на програму