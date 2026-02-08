Logo
Цвијановић: Опозиција је брука Српске, срамотно и њено шуровање са сарајевском чаршијом

Извор:

АТВ

08.02.2026

20:48

Цвијановић: Опозиција је брука Српске, срамотно и њено шуровање са сарајевском чаршијом

Опозиција је брука и срамота Републике Српске, баш као што је срамотно и њено шуровање са сарајевском чаршијом. Једнако је срамотно и вечерашње обраћање Огњена Бодироге из СДС-а и његово понижавање гласача у Републици Српској, рекла је Жељка Цвијановић, потпредсједница СНСД-а.

"Ни понављање избора, малтретирање људи, ни лажне оптужбе о наводној крађи нису спријечили наше поштене људе да поново изађу на изборе и одбране вољу народа. Хвала бирачима у Републици Српској који су препознали издајничку политику Шмитове коалиције у лику СДС-а и њихових партнера и поклонили повјерење патриотској политици СНСД-а и коалиционих партнера", рекла је она.

Жељка Цвијановић

Поновљени пријевремени избори

резултати поновљених избора

