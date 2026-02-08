Цвијановић: Опозиција је брука Српске, срамотно и њено шуровање са сарајевском чаршијом

Извор:
АТВ
08.02.2026
20:48
Коментари:0
Опозиција је брука и срамота Републике Српске, баш као што је срамотно и њено шуровање са сарајевском чаршијом. Једнако је срамотно и вечерашње обраћање Огњена Бодироге из СДС-а и његово понижавање гласача у Републици Српској, рекла је Жељка Цвијановић, потпредсједница СНСД-а.
Република Српска
Из СДС-а већ закукали, сви криви сем њих: "Данашњи дан је брука и срамота за Српску"
"Ни понављање избора, малтретирање људи, ни лажне оптужбе о наводној крађи нису спријечили наше поштене људе да поново изађу на изборе и одбране вољу народа. Хвала бирачима у Републици Српској који су препознали издајничку политику Шмитове коалиције у лику СДС-а и њихових партнера и поклонили повјерење патриотској политици СНСД-а и коалиционих партнера", рекла је она.
Опозиција је брука и срамота Републике Српске, баш као што је срамотно и њено шуровање са сарајевском чаршијом. Једнако је срамотно и вечерашње обраћање Огњена Бодироге из СДС-а и његово понижавање гласача у Републици Српској.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) February 8, 2026
Ни понављање избора, малтретирање људи, ни лажне… pic.twitter.com/RYO8PGVjDW
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч7
Република Српска
5 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
22
58
22
36
22
30
22
09
22
05
Тренутно на програму