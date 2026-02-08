Logo
Large banner

Преокрет у Приједору: Синиша Каран однио побједу

Извор:

АТВ

08.02.2026

20:29

Коментари:

0
Синиша Каран
Фото: АТВ

Након одржаних пријевремених избора за предсједника Српска 23. новембра Бранко Блануша је побиједио у Приједору. Након поновљених избора на два бирачка мјеста гдје је кандидат СНСД-а Синиша Каран изгубио са 97 гласова разлике, сада је побиједио са 102 гласа више чиме је и Приједор на листи градова који су гласали за кандидата СНСД-а.

"У Приједору смо на два бирачка мјеста изгубили укупно 97 гласова разлике, а сада смо побиједили са 102 гласа разлике што је укупно промијенило комплетан резултат у Приједору, па је Синиша Каран уз друге градове побиједио и у Приједору. Захваљујемо се грађанима Приједора, без обзира на кога су гласали, што им је овај кратак период био довољан да разумију да је избор 23. новембра био погрешан и што су ту грешку исправили", каже портпарол СНСД-а Радован ковачевић.

Разлика у Добоју ће бити повећана миниамлно за 1.000 гласова, а у Лакташима минимално за 300 гласова. Када томе додамо и Братунац, мислим да вам је потпуно јасно колико су пробудили инат и љубав народа Републике Српске да својим гласом и вољом бране Републику Српску, саопштио је Ковачевић.

Подијели:

Тагови:

Синиша Каран

Приједор

резултати поновљених избора

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Додик честитао побједу Карану

Република Српска

Додик честитао побједу Карану

33 мин

4
Каран и Блануша

Република Српска

Већ се истопило 6.500 гласова Бланушине предности: Једна фотографија све говори

39 мин

0
Из СДС-а већ закукали, сви криви сем њих: "Данашњи дан је брука и срамота за Српску"

Република Српска

Из СДС-а већ закукали, сви криви сем њих: "Данашњи дан је брука и срамота за Српску"

42 мин

1
Пребројани Станари: Подршку грађана добио Каран

Република Српска

Пребројани Станари: Подршку грађана добио Каран

48 мин

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

48

Цвијановић: Опозиција је брука Српске, срамотно и њено шуровање са сарајевском чаршијом

20

46

Бранко Блануша признао пораз?

20

44

Кошаркаши Студента побиједили Младост

20

41

Стевановић: Када су видјели Бланушу и Тривићку, људи су се окренули и нагрнули са нама

20

38

Каран - Блануша: Резултати избора по градовима и општинама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner