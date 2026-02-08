Преокрет у Приједору: Синиша Каран однио побједу

Извор:
Након одржаних пријевремених избора за предсједника Српска 23. новембра Бранко Блануша је побиједио у Приједору. Након поновљених избора на два бирачка мјеста гдје је кандидат СНСД-а Синиша Каран изгубио са 97 гласова разлике, сада је побиједио са 102 гласа више чиме је и Приједор на листи градова који су гласали за кандидата СНСД-а.
"У Приједору смо на два бирачка мјеста изгубили укупно 97 гласова разлике, а сада смо побиједили са 102 гласа разлике што је укупно промијенило комплетан резултат у Приједору, па је Синиша Каран уз друге градове побиједио и у Приједору. Захваљујемо се грађанима Приједора, без обзира на кога су гласали, што им је овај кратак период био довољан да разумију да је избор 23. новембра био погрешан и што су ту грешку исправили", каже портпарол СНСД-а Радован ковачевић.
Разлика у Добоју ће бити повећана миниамлно за 1.000 гласова, а у Лакташима минимално за 300 гласова. Када томе додамо и Братунац, мислим да вам је потпуно јасно колико су пробудили инат и љубав народа Републике Српске да својим гласом и вољом бране Републику Српску, саопштио је Ковачевић.
