Додик честитао побједу Карану

08.02.2026

20:16

4
Додик честитао побједу Карану
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је Синиши Карану побједу на избори.

"Честитао сам Синиши Карану побједу на изборима!", написао је Додик на Икс-у.

Након поновљених избора на 136 бирачких мјеста, кандидат СНСД-а Синиша Каран према првим информацијама, остварио је још убједљивију побједу.

Милорад Додик

Синиша Каран

резултати поновљених избора

Каран Блануша избори резултати

ATV

