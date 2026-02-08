Додик честитао побједу Карану

08.02.2026
20:16
Коментари:4
Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је Синиши Карану побједу на избори.
"Честитао сам Синиши Карану побједу на изборима!", написао је Додик на Икс-у.
Након поновљених избора на 136 бирачких мјеста, кандидат СНСД-а Синиша Каран према првим информацијама, остварио је још убједљивију побједу.
Честитао сам Синиши Карану побједу на изборима! pic.twitter.com/FBTi9y2APF— Милорад Додик (@MiloradDodik) February 8, 2026
Република Српска
37 мин0
Република Српска
40 мин1
Република Српска
46 мин0
Република Српска
46 мин1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму