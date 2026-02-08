"Каран побјеђује још убједљивије него прошли пут"

Извор:
АТВ
08.02.2026
20:01
Коментари:1
Портпарол СНСД-а Радован Ковачевић рекао је да према тренутним информацијама Синиша Каран је значајно увећао или удуплао предност над Бранком Бланушом у односу на изборе одржане 23. новембра.
"На првом мјесту у Лакташима Синиша Каран 2169 гласова, Блануша 900. Добој Синиша Каран 4.200 гласова, Блануша 800. Зворник Синиша Каран 2030 гласова, Блануша 690. Братунац, Синиша Каран 1220 гласова, Блануша 460 гласова", саопштио је Ковачевић.
То јасно показује да су трендови не у корист Синише Карана, него указују да је Синиша Каран овај пут побиједио још убједљивије. Само нас чачкајте, па ћете видјети шта је одговор народа Републике Српске, саопштио је Ковачевић.
"У Милићима гдје су избори понављани на два мјеста, разлика за Карана је 23. новембра била 86 гласова, а сада је 161 глас. У Бањалуци на једном бирачком мјесту гдје је Блануша освојио 87 гласова, а Синиша Каран 60. Сада је Синиша Каран добио 128, а Блануша 59. Дупло више је освојио гласова. Јасно се види тренд да су грађани Српске препознали овај круг, овај циркус и ову коалицију Сарајева, Шмита, опозиције Републике Српске", рекао је Ковачевић.
Он је поручио и да је 23. новембра било крађе на изборима, али су крали људи из опозиције.
"У осмацима 23. новембра Каран добио 125 гласова, Блануша добио 120. Сада Синиша Каран добио 267, Блануша добио 72. То су трендови драга господо, то је оно што сте пробудили у људима", рекао је Ковачевић.
