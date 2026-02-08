Logo
Пребројани Станари: Подршку грађана добио Каран

08.02.2026

20:01

Пребројани Станари: Подршку грађана добио Каран
Фото: Banjaluka.net/aleksandarstupar

Кандидат СНСД-а Синиша Каран на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске добио је највише гласова на бирачком мјесту Митровићи у Станарима, речено је Срни из Општинске изборне комисије /ОИК/.

Каран је освојио подршку 37 бирача, а кандидат СДС-а Бранко Блануша има 31 глас.

За поновљене пријевремене изборе за предсједника Републике Српске у Станарима на бирачком мјесту Митровићи уписано је 220 бирача, од којих је 30,91 одсто гласало.

Право гласа данас је искористило 68 грађана.

