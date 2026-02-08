Пребројани Станари: Подршку грађана добио Каран

08.02.2026
20:01
Коментари:0
Кандидат СНСД-а Синиша Каран на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске добио је највише гласова на бирачком мјесту Митровићи у Станарима, речено је Срни из Општинске изборне комисије /ОИК/.
Каран је освојио подршку 37 бирача, а кандидат СДС-а Бранко Блануша има 31 глас.
За поновљене пријевремене изборе за предсједника Републике Српске у Станарима на бирачком мјесту Митровићи уписано је 220 бирача, од којих је 30,91 одсто гласало.
Право гласа данас је искористило 68 грађана.
Република Српска
54 мин0
Република Српска
58 мин4
Република Српска
58 мин1
Република Српска
1 ч2
Најновије
Најчитаније
20
48
20
46
20
44
20
41
20
38
Тренутно на програму