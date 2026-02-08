Преокрети на бројним мјестима: Блануша губи тамо гдје је побиједио у новембру

Извор:
Понављање пријевремених избора према првим информацијама не иде у прилог СДС-овом кандидату Бранку Блануши који губи на мјестима гдје је побиједио 23. новембра.
У Шарговцу је 23. новембра на поновљеним пријевременим изборима гласало 153 бирача. Кандидат СДС-а Бранко Блануша освојио је 87 гласова, док је кандидат СНСД-а Синиша Каран имао 60 гласова.
Данас су гласала 192 бирача. Блануша има 59 гласова, док је Каран добио 128 гласова.
Слична ситуација је у Гацку гдје је Блануша 23. новембра освојио 100 гласова, док је Каран има 36. Према посљедњим информацијама које је у 19:15 саопштио портпарол СНСД-а Радован Ковачевић, Блануша је добио 64 гласа, док је Каран освојио 83.
У Милићима гдје су избори понављани на два мјеста, разлика за Карана је 23. новембра била 86 гласова, а сада је 161 глас.
