Маричић: У Бањалуци на једином бирачком мјесту гдје су поновљени избори побиједио Синиша Каран

08.02.2026
19:38
Коментари:0
В.д. предсједник Градског одбора СНСД Бањалука Горан Маричић рекао је да је кандидат СНСД за предсједника Републике Српске Синиша Каран на поновљеним изборима у Бањалуци на једном гласачком мјесту у Шарговцу, побиједио.
- Ово представља преокрет у односу на новембар, када је кандидат СДС-а управо на овом бирачком мјесту остварио значајну побједу у односу на нашег кандидата, односно кандидата СНСД - каже Маричић.
Каже да ово представља потврду да је Градски одбор и политика Градског одбора СНСД-а на добром путу.
- Да смо препознали потребе и интерес грађана, прије свега и да та политика ће свакако покушати да направи бољи и љепши град, успјешни, те квалитетнији живот свих грађана Бањалуке. Овом приликом желим да се захвалим гласачима, који су гласали у Шарговцу. И да поручим да нам ово представља једну обавезу да будемо још успјешнији и да њихово повјерење које су дали, сигурно ћемо оправдати - навео је Маричић.
