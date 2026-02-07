Мерцедесом се спустио низ степенице бањалучке Тржнице

Извор:
Возач луксузног аута мерцедес спустио се низ степенице бањалучке Тржнице, а све је снимљено и објављено на страници ТокТВ.
Ово није први пут да се овако нешто дешава. Прије четири године возач пежоа покушао је исто, али је остао "заглављен" на степеницама.
Џипом се спустио низ степенице "Тржнице"
Доста година раније, још један пежо спустио се низ степенице Тржнице након полицијске потјере, али је касније пронађен.
