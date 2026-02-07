Logo
Мерцедесом се спустио низ степенице бањалучке Тржнице

АТВ

07.02.2026

09:40

Мерцедесом се спустио низ степенице бањалучке Тржнице
Фото: TOKTV

Возач луксузног аута мерцедес спустио се низ степенице бањалучке Тржнице, а све је снимљено и објављено на страници ТокТВ.

Ово није први пут да се овако нешто дешава. Прије четири године возач пежоа покушао је исто, али је остао "заглављен" на степеницама.

Бања Лука

Џипом се спустио низ степенице "Тржнице"

Доста година раније, још један пежо спустио се низ степенице Тржнице након полицијске потјере, али је касније пронађен.

