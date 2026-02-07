Logo
Падаће "крвави снијег": Издато упозорење

Извор:

Б92

07.02.2026

09:12

Коментари:

0
Фото: Pexel/Nadine Wuchenauer

У дијеловима Немачке током викенда могло би доћи до несвакидашњег природног догађаја који је већ привукао велику пажњу јавности.

Метеоролози најављују долазак ретког феномена познатог као "крвави снијег", који упркос свом драматичном називу не представља опасност по здравље људи.

Стручњак Јан Шенк истакао је за медије да грађани немају разлога за бригу, наглашавајући да је ријеч о природном процесу који се повремено јавља у специфичним атмосферским условима.

Овај феномен настаје као директна посљедица кретања ваздушних маса из Африке. Када огромне количине сахарске прашине стигну до европског континента и сусретну се са хладним таласом, оне се мијешају са падавинама. Док је током љетњих мјесеци уобичајена појава "крваве кише", која оставља препознатљиве црвенкасте или смеђе трагове на аутомобилима, прозорима и фасадама, зимски услови доносе промјену у виду обојених пахуља.

Честице пустињског песка у вишим слојевима атмосфере везују се за кристале снијега, те се заједно таложе на тлу, дајући сњежном покривачу несвакидашњу црвену нијансу.

Према ријечима стручњака, кључни узрок ове појаве је поље ниског ваздушног притиска које се формирало изнад планине Атлас. Овај систем са собом повлачи велике количине пијеска из Сахаре и усмерава их преко Средоземља директно ка Италији и Њемачкој.

Њемачка метеоролошка служба издала је прогнозу према којој је највећа вјероватноћа за појаву овог феномена у сјеверним, источним и централним деловима земље. У овим регијама се током викенда очекују падавине које ће, у додиру са сахарским пијеском, промијенити боју.

Са друге стране, становници западне и југозападне Њемачке вјероватно ће остати ускраћени за овај призор, јер се у тим крајевима очекује суво време без падавина, чиме ће изостати и формирање црвеног сњежног покривача.

Њемачка

Снијег

