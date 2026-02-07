Ко је партнер Милице Тодоровић за којег се пјевачица бори против његове жене!

Извор:
Велика се прашина подигла након што се сазнало да је дечко Милице Тодоровић, којем је родила сина прије неколико дана, заправо ожењен. Пјевачица је на све начине покушала да заштити свог партнера, али безуспјешно, јер се медијима јавила његова законита супруга Љ. М. и изнијела своју страну приче.
Клупко је почело да се одмотава, а детаљи о Миличином дечку избијају на површину. Како сазнајемо, у питању је приватник који се бави продајом аутомобила.
Управо су се тако њих двоје и упознали, када је Милицу некадашњи партнер Марио Беришић преварио за кола. Детаље прича њихов близак пријатељ.
- Милица је жељела да купи себи ауто и заједнички пријатељ их је повезао. Ријеч по ријеч, лијепо су се споразумјели и међу њима су сјевнуле варнице. Током комуникације око кола родила се и љубав. Неко вријеме су се дружили, а он је пјевачици предочио да није срећан у браку и да се разводи. Она је у то повјеровала. Виђали су се тајно због његове породичне ситуације и нико није желио да им ремети тај мир. У неком тренутку је и његова супруга сазнала за њихову везу, па јој је и он сам то признао. Морао је јер је Милица остала трудна и није жељела да абортира. Развод се није догодио јер су њих двоје током брака стекли имовину, па је сад то велики проблем. Због тога је она и одлучила да проговори како би се финансијски заштитила јер има двоје дјеце. Чекала је да се Милица породи да би јавно проговорила.
Због новонастале ситуације Милица је у нелагодном положају.
- Испунила ми се највећа животна жеља, да се остварим у улози мајке, и захвална сам Богу на томе. Замолићу вас, као што сте и до сада поштовали мене и моју породицу, да то и остане. Кад дође вријеме, причаћемо о свему, сада само желим да се опоравим и будем срећна са својим дјететом. Од стреса због приче која је услиједила након порођаја изгубила сам млијеко. Сада ми је најважније здравље детета - рекла је Милица за Курир.
За Pink.rs се огласила жена која тврди да је законита супруга Миличиног партнера и изнијела је шокантне детаље о сусрету с пјевачицом непосредно пред њен порођај.
- Потражила сам Милицу одмах, срела сам је испред њене зграде и позвала ме је горе у стан да попричамо. Тамо је био мој супруг. С њом сам разговарала лијепо, с њим нисам. Ми смо 19 година у браку, имамо два сина. Он ми је саопштио прије мјесец дана да чека дијете с Милицом. Била сам у чуду. Ја не знам шта је он њој рекао, ми имамо нормалан брак и не знам шта је она планирала. Баш је страшно. Моја дјеца и ја преживљавамо пакао. Милица и ја смо лијепо разговарале, она је мени рекла да су они у вези годину дана и да она чека да се ми разведемо. Он је мени рекао да породицу не жели да напушта, не знам шта је причао њој. Милица само жели да се ми разведемо и да он буде с њима. Није ме питала за нашу дјецу, њој то није битно. Њој је најбитније у каквом смо ми односу и да ли смо ми у браку, како ми функционишемо, за моју дјецу ме није питала, то је не интересује. Она даље није контактирала са мном, ја њу нисам нападала, чак сам је и заштитила - поручила је она.
