"Двоје дјеце и 19 година са њим": Исповијест жене која тврди да је у браку с партнером Милице Тодоровић

Извор:
Пинк
05.02.2026
23:02
Коментари:0
Позната пјевачица Милица Тодоровић прије два дана се породила и на свијет донијела дјечака по имену Богдан. Милица није жељела да открива медијима ко је отац њеног дјетета, а мистерија око тога траје откад је у јавности процурила информација да је пјевачица остала у другом стању.
Данас су први пут процурили снимци оца Миличиног дјетета са прославе рођења, а како пишу српски медији у питању је мушкарац који је већ у браку и има двоје дјеце.
Његова супруга Љ. М. (име и презиме познато редакцији Пинка) сада се огласила за поменути портал и открила шокантне детаље.
- Ми смо 19 година у браку, имамо два сина. Он ми је саопштио прије мјесец дана да чека дијете с Милицом. Ја сам била у чуду, потражила сам Милицу одмах, срела сам је испред њене зграде, позвала ме је горе у стан да попричамо. Тамо је био мој супруг. Ја сам с дјевојком лијепо причала, са њим нисам лијепо причала. Сумњала јесам, нисам ништа гледала и тражила ни поруке, ни ништа. Ја не знам шта је он њој рекао, ја са њим живим 19 година у браку, ми имамо нормалан брак и не знам шта јој је он рекао и шта је она планирала. Имали смо нормалан брак... Баш је страшно - рекла је Љ. М. и додала:
- Моја дјеца и ја преживљавамо пакао. Милица и ја смо лијепо разговарале, она је мени рекла да су они у вези годину дана и да она чека да се ми разведемо. Он је мени рекао да породицу не жели да напушта, не знам шта је причао њој. Милица само жели да се ми разведемо и да он буде са њима. Није ме питала за нашу дјецу, њој то није битно. Њој је најбитније у каквом смо ми односу и да ли смо ми у браку, како ми функционишемо, за моју дјецу ме није питала, то је не интересује. Она ме даље није контактирала, ја њу нисам нападала, чак сам је и заштитила... - поручила је она.
Сцена
13 ч0
Сцена
14 ч0
Сцена
1 д0
Сцена
2 д2
Најновије
Најчитаније
23
02
22
54
22
50
22
30
22
17
Тренутно на програму