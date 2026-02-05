Logo
Large banner

"Двоје дјеце и 19 година са њим": Исповијест жене која тврди да је у браку с партнером Милице Тодоровић

Извор:

Пинк

05.02.2026

23:02

Коментари:

0
ko je otac djeteta milice todorovic
Фото: Instagram

Позната пјевачица Милица Тодоровић прије два дана се породила и на свијет донијела дјечака по имену Богдан. Милица није жељела да открива медијима ко је отац њеног дјетета, а мистерија око тога траје откад је у јавности процурила информација да је пјевачица остала у другом стању.

Данас су први пут процурили снимци оца Миличиног дјетета са прославе рођења, а како пишу српски медији у питању је мушкарац који је већ у браку и има двоје дјеце.

Његова супруга Љ. М. (име и презиме познато редакцији Пинка) сада се огласила за поменути портал и открила шокантне детаље.

- Ми смо 19 година у браку, имамо два сина. Он ми је саопштио прије мјесец дана да чека дијете с Милицом. Ја сам била у чуду, потражила сам Милицу одмах, срела сам је испред њене зграде, позвала ме је горе у стан да попричамо. Тамо је био мој супруг. Ја сам с дјевојком лијепо причала, са њим нисам лијепо причала. Сумњала јесам, нисам ништа гледала и тражила ни поруке, ни ништа. Ја не знам шта је он њој рекао, ја са њим живим 19 година у браку, ми имамо нормалан брак и не знам шта јој је он рекао и шта је она планирала. Имали смо нормалан брак... Баш је страшно - рекла је Љ. М. и додала:

- Моја дјеца и ја преживљавамо пакао. Милица и ја смо лијепо разговарале, она је мени рекла да су они у вези годину дана и да она чека да се ми разведемо. Он је мени рекао да породицу не жели да напушта, не знам шта је причао њој. Милица само жели да се ми разведемо и да он буде са њима. Није ме питала за нашу дјецу, њој то није битно. Њој је најбитније у каквом смо ми односу и да ли смо ми у браку, како ми функционишемо, за моју дјецу ме није питала, то је не интересује. Она ме даље није контактирала, ја њу нисам нападала, чак сам је и заштитила... - поручила је она.

Подијели:

Тагови:

Милица Тодоровић дијете

Milica Todorović

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Момак Милице Тодоровић

Сцена

Ово је мушкарац којем је Милица родила сина: Крио се више од 9 мјесеци

13 ч

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Сцена

Отац дјетета Милице Тодоровић у сузама: Емоције није могао да сакрије

14 ч

0
Откривено колико година има отац дјетета Милице Тодоровић

Сцена

Откривено колико година има отац дјетета Милице Тодоровић

1 д

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Сцена

Ко је отац дјетета Милице Тодоровић? Постала мајка, а партнера крије као змија ноге

2 д

2

Више из рубрике

Џенифер Анистон на мукама: Мораће све да откаже

Сцена

Џенифер Анистон на мукама: Мораће све да откаже

9 ч

0
Породила се Ина Гардијан

Сцена

Породила се Ина Гардијан

13 ч

0
Момак Милице Тодоровић

Сцена

Ово је мушкарац којем је Милица родила сина: Крио се више од 9 мјесеци

13 ч

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Сцена

Отац дјетета Милице Тодоровић у сузама: Емоције није могао да сакрије

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

02

"Двоје дјеце и 19 година са њим": Исповијест жене која тврди да је у браку с партнером Милице Тодоровић

22

54

Велика акција полиције: Ухапшено више особа, заплијењена већа количина дроге

22

50

Централне вијести, 05.02.2026.

22

30

Партизан демолирао Панатинаикос у Београду

22

17

Цвијановић: Нови приступ америчке администрације охрабрујући

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner