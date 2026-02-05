Logo
Отац дјетета Милице Тодоровић у сузама: Емоције није могао да сакрије

Информер

05.02.2026

11:34

ko je otac djeteta milice todorovic
Фото: Instagram

Пјевачица Милица Тодоровић на свијет је донела сина Богдана, а отац њеног дјетета синоћ је организовао прославу, када је позвао пјевачицу на видео позив и заједно су заплакали од среће.

Милица Тодоровић породила се 3. фебруара када је на свијет донијела сина Богдана. Поводом рођења, синоћ је организована прослава на којој су биле бројне Миличине колеге и пријатељи, али и отац малог Богдана.

Када је на прослави Миличина колегиница Каћа Живковић узела микрофон и запјевала своју пјесму "Анђеле мој мали", Миличин партнер је позвао пјевачицу на видео позив и обоје су заплакали. Милица је брисала сузе и гледала како њени најближи људи уживају у њиховом најљепшем дану.

Hapšenje, lisice

Хроника

Ухапшен мушкарац осумњичен да је запалио три аутомобила

Славље се наставило до раних јутарњих часова, а сви су били весели и насмијани због доласка малог Богдана на свијет.

Иначе, Име Богдан је старословенског порекла, настало спајањем речи "Бог" и "дан" (од дати), што симболизује "од Бога дан", односно дар од Бога, преноси Информер.

Milica Todorović

Милица Тодоровић дијете

proslava

