Отац дјетета Милице Тодоровић у сузама: Емоције није могао да сакрије

Извор:
Информер
05.02.2026
11:34
Коментари:0
Пјевачица Милица Тодоровић на свијет је донела сина Богдана, а отац њеног дјетета синоћ је организовао прославу, када је позвао пјевачицу на видео позив и заједно су заплакали од среће.
Милица Тодоровић породила се 3. фебруара када је на свијет донијела сина Богдана. Поводом рођења, синоћ је организована прослава на којој су биле бројне Миличине колеге и пријатељи, али и отац малог Богдана.
Када је на прослави Миличина колегиница Каћа Живковић узела микрофон и запјевала своју пјесму "Анђеле мој мали", Миличин партнер је позвао пјевачицу на видео позив и обоје су заплакали. Милица је брисала сузе и гледала како њени најближи људи уживају у њиховом најљепшем дану.
Хроника
Ухапшен мушкарац осумњичен да је запалио три аутомобила
Славље се наставило до раних јутарњих часова, а сви су били весели и насмијани због доласка малог Богдана на свијет.
Иначе, Име Богдан је старословенског порекла, настало спајањем речи "Бог" и "дан" (од дати), што симболизује "од Бога дан", односно дар од Бога, преноси Информер.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму