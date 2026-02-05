Logo
Алка Вујица објавила радосне вијести

Пјевачица Алка Вуица објавила је срећну вијест, да се жени њен син Ариан. Након наступа на Мегаданце партију у загребачкој Арени представила је д‌јевојку свог сина.

"Моја Дора Шитум, која је иначе визажисткиња на Новој ТВ, а ускоро и моја снаха, морам се похвалити", рекла је.

Дора је завршила сликарство на Академији ликовних умјетности, а данас стоји иза једног студија, специјализованог за љепоту. На њиховој страници стоји како је Шитум академска сликарка, шминкерка и едукаторка која „с лакоћом спаја своју техничку прецизност с њежношћу и емоцијом“.

У подручје њене експертизе спадају умјетничко сликање и осликавање тијела, креирање уникатних визуала и сценографија, као и ентеријера. Шитум такође води радионице и едукације, те се бави илустрацијом и визуелним идентитетом.

Кроз године каријере сарађивала је с бројним познатим особама, а једна од посљедњих коју је "уљепшала" била је популарна пјевачица и реперка Сенидах, с којом је радила на споту „Ти и ја“.

Бурна младост

Алка Вуица је жена која је у својој младости жарила и палила многа мушка срца. На љепоту пјевачице није остао имун ни Бајага, а ни Бреговић који јој је и посветио пјесму, а шушкало се и да је била са ожењеним фудбалером, преноси Телеграф.

Алка не крије да је у добрим односима са свим бившим љубавима, а отворено је говорила о томе да је била у заједници са ожењенима, али и да се одлично слаже са бившим женама свог првог мужа са којим има сина.

Истакла је да је са свим својим бившим љубавима остала пријатељ, сем са ожењеним фудбалером са којим је живјела у ванбрачној заједници.

14

39

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

14

38

Стевандић: Је ли БиХ луда?

14

35

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

14

27

Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?

14

21

Заказано ново суђење за убиство Славише Ћулума

