Ченинг Тејтум у болници: Објавио слику из кревета

04.02.2026
Холивудска звијезда Ченинг Тејтум, забринуо је фанове након што је објавио фотографију из болнице прије операције, за коју је признао да "неће бити лака".
Звијезда филма "Магични Мајк" Ченинг Тејтум, хитно је пребачен у болницу на хитну операцију.
Холивудски глумац (45) изазвао је забринутост када је објавио фотографију са одјељења, у болничкој одјећи, уз признање: "Ово бити тешко".
Глумац који има једно дијете, оперисао је раме, а на Инстаграм налогу је објавио и рендгенске снимке.
Ченинг је такође објавио црно-бијелу фотографију себе из болнице и написао: "Само још један дан. Још један изазов. Овај ће бити тежак. Али, шта год. Хајде да се потрудимо".
Притом, није прецизирао када се повреда догодила, и није познато да ли је повезана са његовом незгодом на сету филма "Осветници: Судњи дан" прошлог љета.
Тада се писало да је повриједио ноге када је изводио каскадерску акробацију.
У интервјуу за "Варијети" објављеном у септембру 2025. године, глумац је открио да је на паузи и да се суочава са дугим опоравком.
"Није ствар у болу који осјећам у овом тренутку. То је сазнање да не могу да вратим то што се десило, а сада знам какво ће бити наредних шест мјесеци мог живота".
Признао је да му је такође било тешко да прихвати да стари: "Једноставно мрзим да старим. У својим мислима, буквално имам 30 година, некад и 26, ако ћемо искрено".
