Пјевачица признала да није прочитала ниједну књигу: ''Знам да читам људе''

Пјевачица Злата Петровић шокирала је јавност изјавом да није прочитала ниједну књигу. То је рекла без имало срама јер, како каже, барем зна добро да чита људе.
Током гостовања у подкасту "Маркова визија" Злата Петровић је отворено признала да књижевност није била дио њеног живота, истичући да јој то не представља никакав проблем.
Како каже, она посједује другу врсту интелигенције која јој је важнија.
- Никада нисам прочитала ниједну књигу у животу, ето то и говори о неким стварима... - започела је пјевачица, а затим одмах објаснила шта сматра својом предношћу у односу на људе који читају.
- Али знам да читам јако добро људе, тако да књига може да ти напише шта год хоћеш, а твоје очи никад не могу, и гестикулација, да ме слаже случајно - рекла је поносно Злата Петровић.
Пјевачица сматра да је "улична школа" и способност процијене људи много битнија од писане ријечи.
