Logo
Large banner

Пјевачица признала да није прочитала ниједну књигу: ''Знам да читам људе''

Извор:

Телеграф

04.02.2026

14:19

Коментари:

0
Пјевачица признала да није прочитала ниједну књигу: ''Знам да читам људе''

Пјевачица Злата Петровић шокирала је јавност изјавом да није прочитала ниједну књигу. То је рекла без имало срама јер, како каже, барем зна добро да чита људе.

Током гостовања у подкасту "Маркова визија" Злата Петровић је отворено признала да књижевност није била дио њеног живота, истичући да јој то не представља никакав проблем.

Брак вјенчање

Љубав и секс

Стручњаци открили када је брак наjсрећнији

Како каже, она посједује другу врсту интелигенције која јој је важнија.

- Никада нисам прочитала ниједну књигу у животу, ето то и говори о неким стварима... - започела је пјевачица, а затим одмах објаснила шта сматра својом предношћу у односу на људе који читају.

- Али знам да читам јако добро људе, тако да књига може да ти напише шта год хоћеш, а твоје очи никад не могу, и гестикулација, да ме слаже случајно - рекла је поносно Злата Петровић.

Дронови

Република Српска

Презентација дронова у Бањалуци - Српска у корак са временом и савременом технологијом

Пјевачица сматра да је "улична школа" и способност процијене људи много битнија од писане ријечи.

Подијели:

Тагови:

Злата Петровић

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Минић: Српска на бранику својих институција

Република Српска

Минић: Српска на бранику својих институција

5 ч

0
Пронађено тијело мушкарца у каналу

Србија

Пронађено тијело мушкарца у каналу

5 ч

0
Радијатор

Савјети

Фарбање радијатора постало тренд: Да ли у црној боји грију боље?

5 ч

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Не заборавите кишобран: Сутра претежно облачно са кишом

5 ч

0

Више из рубрике

Буба Корели

Сцена

Буба Корели осуђен због утаје пореза, вратио дуг од 115.642 КМ

6 ч

0
Десингерица каснио сат времена па улетио у студио: Одбиће ми 100 евра од плате

Сцена

Десингерица каснио сат времена па улетио у студио: Одбиће ми 100 евра од плате

7 ч

0
Злата Петровић бирала између Хасана и Пеје, њен одговор све шокирао

Сцена

Злата Петровић бирала између Хасана и Пеје, њен одговор све шокирао

7 ч

0
Кућа Здравка Чолић на коју је бачена бомба

Сцена

Камера забиљежила тренутак када двојица мушкараца бацају бомбу на кућу Здравка Чолића

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

48

Пут до школе биће сада и удобнији и лакши: Нови комби за ђаке у Берковићима

19

39

Надлежни увјеравају: Постигнут договор и одређена динамика рјешавања проблема РиТЕ Угљевик

19

30

Српска брани своју имовину: "Историја се неће брисати гумицом"

19

20

Грађани Српске опет ће на биралишта: Кампање нема, а тешко да може бити и другог резултата

19

18

Зељковић у Вашингтону са Холмсом и Волсом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner