Стручњаци открили када је брак наjсрећнији

Извор:
задовољна
04.02.2026
14:15
Коментари:0
Иако брак ријетко тече без изазова, одређене године доносе осјећај равнотеже, блискости и дубље повезаности, а стручњаци тврде да се управо тада парови осјећају наjсрећније.
Док су први мјесеци често обиљежени заљубљеношћу и прилагођавањем, с годинама брак добија дубље значење, стабилност и нову врсту блискости.
Управо зато многе занима постоји ли период у којем се већина парова осјећа посебно испуњено и задовољно, а одговор је – да, чак два, преноси Задовољна.хр..
Стручњаци за односе и дугорочна истраживања показују да се трећа година брака често сматра једном од наjсрећнијих. Након почетног периода прилагођавања, парови тада већ имају изграђене рутине, али и даље задржавају осјећај блискости и узбуђења. До те фазе партнери су се упознали у свакодневним ситуацијама, научили рјешавати несугласице и развили осјећај тимског функционисања, што доноси већу емоционалну сигурност и задовољство.
Друго изразито срећно раздобље долази након 20. годишњице брака, коју многи називају и „другим меденим мјесецом“. У тој фази парови често иза себе остављају најинтензивније животне обавезе – одгој дјеце, каријеру и финансијске изазове – те поново имају више времена једно за друго. Дјеца су одрасла, притисци су мањи, а однос се темељи на дубоком повјерењу, пријатељству и заједничкој прошлости.
Република Српска
Минић: Српска на бранику својих институција
Оно што ове године чини посебно срећним јесте осјећај постигнућа и стабилности.
Партнери се више не покушавају доказивати, већ уживају у ономе што су заједно изградили. Љубав тада поприма мирнији, али снажнији облик, а заједнички тренуци постају свјеснији и квалитетнији.
Иако не постоји универзална формула за срећан брак, трећа година и раздобље након 20. годишњице често се издвајају као моменти када се однос природно враћа равнотежи, блискости и радости – подсјећајући да права срећа у браку долази кроз вријеме, стрпљење и заједнички раст.
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Србија
5 ч0
Савјети
5 ч0
Љубав и секс
8 ч0
Љубав и секс
1 д0
Љубав и секс
2 д0
Љубав и секс
3 д0
Најновије
Најчитаније
19
48
19
39
19
30
19
20
19
18
Тренутно на програму