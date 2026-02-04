Logo
Стручњаци открили када је брак наjсрећнији

задовољна

04.02.2026

14:15

Стручњаци открили када је брак наjсрећнији
Фото: Pixabay

Иако брак ријетко тече без изазова, одређене године доносе осјећај равнотеже, блискости и дубље повезаности, а стручњаци тврде да се управо тада парови осјећају наjсрећније.

Док су први мјесеци често обиљежени заљубљеношћу и прилагођавањем, с годинама брак добија дубље значење, стабилност и нову врсту блискости.

Управо зато многе занима постоји ли период у којем се већина парова осјећа посебно испуњено и задовољно, а одговор је – да, чак два, преноси Задовољна.хр..

Стручњаци за односе и дугорочна истраживања показују да се трећа година брака често сматра једном од наjсрећнијих. Након почетног периода прилагођавања, парови тада већ имају изграђене рутине, али и даље задржавају осјећај блискости и узбуђења. До те фазе партнери су се упознали у свакодневним ситуацијама, научили рјешавати несугласице и развили осјећај тимског функционисања, што доноси већу емоционалну сигурност и задовољство.

Друго изразито срећно раздобље долази након 20. годишњице брака, коју многи називају и „другим меденим мјесецом“. У тој фази парови често иза себе остављају најинтензивније животне обавезе – одгој дјеце, каријеру и финансијске изазове – те поново имају више времена једно за друго. Дјеца су одрасла, притисци су мањи, а однос се темељи на дубоком повјерењу, пријатељству и заједничкој прошлости.

Оно што ове године чини посебно срећним јесте осјећај постигнућа и стабилности.

Партнери се више не покушавају доказивати, већ уживају у ономе што су заједно изградили. Љубав тада поприма мирнији, али снажнији облик, а заједнички тренуци постају свјеснији и квалитетнији.

Иако не постоји универзална формула за срећан брак, трећа година и раздобље након 20. годишњице често се издвајају као моменти када се однос природно враћа равнотежи, блискости и радости – подсјећајући да права срећа у браку долази кроз вријеме, стрпљење и заједнички раст.

