Потпуно необично мјесто за вјеридбу: Судбоносно ''да'' изговорила на депонији

01.02.2026
17:20
Коментари:0
На мјесту гдје би ријетко ко очекивао романтичну причу, међу хрпама отпада, Цазињанка Неира вјерила се са Даниелом – управо тамо гдје су се упознали, помажући напуштеним псима.
Њихово пријатељство, које је започело заједничком бригом о животињама, с временом је прерасло у љубав. Данас заједно граде азил за псе, пружајући им сигурност и топлину.
Регион
Лука (11) је најмлађи свињогојац: Има шест крмача и 64 прасета
Просидба није била раскошна, али је била искрена и симболична – на мјесту гдје су заједно провели безброј сати помажући онима који не могу говорити, Даниел је Неири поставио животно питање, а она је рекла “да”.
Ова прича подсјећа да права љубав не бира савршене локације, већ праве људе. На депонији, тамо гдје многи виде само ружноћу, Неира и Даниел показали су да љубав и хуманост могу цвјетати и на неочекиванијим мјестима, пренио је Глас Крајине.
Тенис
6 ч4
Република Српска
6 ч5
Тенис
6 ч0
Сцена
6 ч0
Љубав и секс
1 д0
Љубав и секс
1 д0
Љубав и секс
4 д0
Љубав и секс
5 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму