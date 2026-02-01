Logo
Потпуно необично мјесто за вјеридбу: Судбоносно ''да'' изговорила на депонији

01.02.2026

17:20

Коментари:

0
Вјеридба прстен
Фото: Jesus Arias/Pexels

На мјесту гдје би ријетко ко очекивао романтичну причу, међу хрпама отпада, Цазињанка Неира вјерила се са Даниелом – управо тамо гдје су се упознали, помажући напуштеним псима.

Њихово пријатељство, које је започело заједничком бригом о животињама, с временом је прерасло у љубав. Данас заједно граде азил за псе, пружајући им сигурност и топлину.

Регион

Лука (11) је најмлађи свињогојац: Има шест крмача и 64 прасета

Просидба није била раскошна, али је била искрена и симболична – на мјесту гдје су заједно провели безброј сати помажући онима који не могу говорити, Даниел је Неири поставио животно питање, а она је рекла “да”.

Ова прича подсјећа да права љубав не бира савршене локације, већ праве људе. На депонији, тамо гдје многи виде само ружноћу, Неира и Даниел показали су да љубав и хуманост могу цвјетати и на неочекиванијим мјестима, пренио је Глас Крајине.

