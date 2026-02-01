Жени усадили погрешан ембрион: Родила дијете које биолошки није њихово

Извор:
Танјуг
01.02.2026
18:09
Брачни пар из америчке савезне дражве Флориде поднио је тужбу против клинике за вантјелесну оплодњу (ВТО) неколико недјеља након што је жена родила бебу за коју се, према наводима из тужбе, испоставило да није њихово биолошко дијете.
Стивен Милс и Тифани Скор наводе да је у децембру рођена “здрава и лијепа дјевојчица”, али да су, будући да су обоје бјелци, посумњали у могућу грешку клинике након што су примјетили да је дијете тамније пути.
Генетско тестирање потом је, наводи Фокс њуз, показало да дијете није биолошки њихово, произлази из судских докумената.
У тужби се тврди да је Центар за плодност у Орланду грешком усадио погрешан ембрион у материцу Тифани Скор, и то пет година након што је пар у тој клиници замрзнуо своје ембрионе.
Пар у тужби изражава и забринутост да је неко други могао да добије један или више њихових ембриона и да тренутно очекује или већ одгаја њихово биолошко дијете.
Наводи се и да су безуспјешно тражили од клинике помоћ како би се дијете које је Скор родила повезало са биолошким родитељима, као и информације о судбини њихових замрзнутих ембриона.
Тужбом се, између осталог, захтјева да клиника сноси трошкове генетског тестирања дјеце рођене у посљедњих пет година, чији су родитељи користили услуге те установе.
У документима се истиче да су родитељи током трудноће развили снажну емотивну везу са дјететом, али да сматрају да би, из правних и моралних разлога, дијете требало да буде враћено биолошким родитељима, уколико су они способни и спремни да преузму старање.
На хитном рочишту адвокати обје стране навели су да је клиника начелно пристала на спровођење генетских тестирања.
Међутим, правни заступник клинике Френсис Пирс Трећи упозорио је на питања приватности и навео да би пацијенти морали да дају сагласност за тестирање.
