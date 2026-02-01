Logo
Large banner

Жени усадили погрешан ембрион: Родила дијете које биолошки није њихово

Извор:

Танјуг

01.02.2026

18:09

Коментари:

0
Замијењен ембрион у болници
Фото: YouTube/Screenshot/Fox News Clips

Брачни пар из америчке савезне дражве Флориде поднио је тужбу против клинике за вантјелесну оплодњу (ВТО) неколико недјеља након што је жена родила бебу за коју се, према наводима из тужбе, испоставило да није њихово биолошко дијете.

Стивен Милс и Тифани Скор наводе да је у децембру рођена “здрава и лијепа дјевојчица”, али да су, будући да су обоје бјелци, посумњали у могућу грешку клинике након што су примјетили да је дијете тамније пути.

Сергеј Шојгу

Свијет

Шојгу: Запад жели да унесе раздор између Москве и Пекинга

Генетско тестирање потом је, наводи Фокс њуз, показало да дијете није биолошки њихово, произлази из судских докумената.

У тужби се тврди да је Центар за плодност у Орланду грешком усадио погрешан ембрион у материцу Тифани Скор, и то пет година након што је пар у тој клиници замрзнуо своје ембрионе.

Пар у тужби изражава и забринутост да је неко други могао да добије један или више њихових ембриона и да тренутно очекује или већ одгаја њихово биолошко дијете.

vatra pozar

Хроника

Хтио да спаси кућу од пожара, па запалио супругу и себе

Наводи се и да су безуспјешно тражили од клинике помоћ како би се дијете које је Скор родила повезало са биолошким родитељима, као и информације о судбини њихових замрзнутих ембриона.

Тужбом се, између осталог, захтјева да клиника сноси трошкове генетског тестирања дјеце рођене у посљедњих пет година, чији су родитељи користили услуге те установе.

У документима се истиче да су родитељи током трудноће развили снажну емотивну везу са дјететом, али да сматрају да би, из правних и моралних разлога, дијете требало да буде враћено биолошким родитељима, уколико су они способни и спремни да преузму старање.

melina dzinovic

Сцена

Мелина упознала Ђину са вјереником милионером

На хитном рочишту адвокати обје стране навели су да је клиника начелно пристала на спровођење генетских тестирања.

Међутим, правни заступник клинике Френсис Пирс Трећи упозорио је на питања приватности и навео да би пацијенти морали да дају сагласност за тестирање.

Подијели:

Тагови:

ембрион

vantjelesna oplodnja

Florida

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ове наше пјевачице су завршиле само основну школу

Сцена

Ове наше пјевачице су завршиле само основну школу

6 ч

0
Украјинци хтјели да присиле Мађара да ратује за њих - он умро током мобилизације

Свијет

Украјинци хтјели да присиле Мађара да ратује за њих - он умро током мобилизације

6 ч

0
Стиже нам језиви Дан 'Q': Припреме већ морају почети

Наука и технологија

Стиже нам језиви Дан 'Q': Припреме већ морају почети

6 ч

0
Радост срећа дјевојка море

Занимљивости

Ово је најсрећнији дан у фебруару за сваки хороскопски знак: Забиљежите га одмах

6 ч

0

Више из рубрике

Шојгу: Запад жели да унесе раздор између Москве и Пекинга

Свијет

Шојгу: Запад жели да унесе раздор између Москве и Пекинга

6 ч

0
Украјинци хтјели да присиле Мађара да ратује за њих - он умро током мобилизације

Свијет

Украјинци хтјели да присиле Мађара да ратује за њих - он умро током мобилизације

6 ч

0
Пљачка златаре у Лондону

Свијет

Филмска пљачка усред дана: Лопови разбили излог, радници их ударали и покушавали спасити накит

7 ч

0
Песков: Није успјело, мржња је преовладала

Свијет

Песков: Није успјело, мржња је преовладала

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

17

Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

21

49

Очекивано: Хрвати поново славили уз Томпсона

21

44

Ана Бекута се коначно огласила након напада у Чачку

21

39

Милена Поповић поново показала бујне груди

21

26

Преживјела пакао са партнером: Сјекао је ножем гдје је стигао, једва извукла живу главу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner