Logo
Large banner

Украјинци хтјели да присиле Мађара да ратује за њих - он умро током мобилизације

Извор:

СРНА

01.02.2026

17:43

Коментари:

0
Украјинци хтјели да присиле Мађара да ратује за њих - он умро током мобилизације
Фото: Танјуг/АП

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто потврдио је да је још један припадник мађарске националне мањине у Украјини преминуо након што су га присилно мобилизовали.

Сијарто је рекао да се трагедија догодила у Береговском округу Закарпатске области у западном дијелу Украјине, гдје живи мађарска национална мањина.

covjek

Наука и технологија

Стиже нам језиви Дан 'Q': Припреме већ морају почети

"Припадник мађарске националне мањине насилно је одведен са улице, хтјели су да га регрутују, али му је позлило у центру за обуку. С обзиром на то да је имао срчане проблеме, нажалост, преминуо је", рекао је Сијарто.

Сијарто је описао украјинску акцију регрутације као "отворен лов или хајку на улицама", инсистирајући да је вријеме да међународна заједница предузме мјере против тога.

Он је поновио позив Будимпеште за дипломатско рјешење сукоба у Украјини и заложио се за окончање "ратнохушкачке политике Брисела", који континуирано подржава Кијев војно и финансијски.

Власти у Будимпешти раније су извијестиле о смрти мушкарца који има двојно држављанство Украјине и Мађарске током присилне регрутације прошлог јула.

Радост срећа дјевојка

Занимљивости

Ово је најсрећнији дан у фебруару за сваки хороскопски знак: Забиљежите га одмах

Према писању листа "Мађар немзет", четрдесетпетогодишњи мушкарац, који је претучен металним шипкама у центру за регрутацију у Закарпатској области, преминуо је три седмице касније од посљедица повреда.

Будимпешта је раније оптужила Кијев за притварање и покушај незаконите регрутације групе етничких мађарских студената у граду Берегово, подсјећа "Раша тудеј".

Подијели:

Тагови:

Украјина

Русија

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

Мађарска

Петер Сијарто

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пљачка златаре у Лондону

Свијет

Филмска пљачка усред дана: Лопови разбили излог, радници их ударали и покушавали спасити накит

7 ч

0
Песков: Није успјело, мржња је преовладала

Свијет

Песков: Није успјело, мржња је преовладала

7 ч

0
У двије несреће погинуло 16 људи, 30 повријеђених

Свијет

У двије несреће погинуло 16 људи, 30 повријеђених

7 ч

0
Медведев о Зеленском: Нема му спаса

Свијет

Медведев о Зеленском: Нема му спаса

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

17

Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

21

49

Очекивано: Хрвати поново славили уз Томпсона

21

44

Ана Бекута се коначно огласила након напада у Чачку

21

39

Милена Поповић поново показала бујне груди

21

26

Преживјела пакао са партнером: Сјекао је ножем гдје је стигао, једва извукла живу главу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner