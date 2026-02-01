Извор:
СРНА
01.02.2026
17:43
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто потврдио је да је још један припадник мађарске националне мањине у Украјини преминуо након што су га присилно мобилизовали.
Сијарто је рекао да се трагедија догодила у Береговском округу Закарпатске области у западном дијелу Украјине, гдје живи мађарска национална мањина.
"Припадник мађарске националне мањине насилно је одведен са улице, хтјели су да га регрутују, али му је позлило у центру за обуку. С обзиром на то да је имао срчане проблеме, нажалост, преминуо је", рекао је Сијарто.
Сијарто је описао украјинску акцију регрутације као "отворен лов или хајку на улицама", инсистирајући да је вријеме да међународна заједница предузме мјере против тога.
Он је поновио позив Будимпеште за дипломатско рјешење сукоба у Украјини и заложио се за окончање "ратнохушкачке политике Брисела", који континуирано подржава Кијев војно и финансијски.
Власти у Будимпешти раније су извијестиле о смрти мушкарца који има двојно држављанство Украјине и Мађарске током присилне регрутације прошлог јула.
Према писању листа "Мађар немзет", четрдесетпетогодишњи мушкарац, који је претучен металним шипкама у центру за регрутацију у Закарпатској области, преминуо је три седмице касније од посљедица повреда.
Будимпешта је раније оптужила Кијев за притварање и покушај незаконите регрутације групе етничких мађарских студената у граду Берегово, подсјећа "Раша тудеј".
