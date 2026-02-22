Терористички напад у Украјини

Извор:
Б92
22.02.2026
09:08
Коментари:0
Једна полицајка је погинула а 24 особе су повређене након што је неколико експлозивних направа детонирано у поноћ у Лавову, на западу Украјине, саопштила је данас украјинска полиција.
"Прелиминарно је утврђено да су детонирале експлозивне направе домаће израде", саопштила је полиција на Телеграму, преноси Ројтерс.
Власти су инцидент описале као терористички напад, извјештава Кијев индепендент. Прије експлозија није било узбуне за ваздушни напад.
Authorities in Lviv, Ukraine are responding after multiple explosions rang out. According to the mayor, a 23 year old police officer has been killed and more than a dozen people are injured. Reports indicate that officers were called to a location and an explosion occurred… pic.twitter.com/ZHvG8FYwqi— OSINTdefender (@sentdefender) February 22, 2026
"Ово је био терористички напад. Петнаест жртава је тренутно хоспитализовано", рекао је раније градоначелник Лавова Андриј Садовиј.
Остали спортови
Рондејл Мур одузео себи живот
Експлозије су се догодиле у близини историјског центра града, а сила детонација је разбила прозоре на околним зградама. Репортер Кијев индепендента са терена чуо је експлозије око 00:25 по локалном времену.
Several powerful explosions have rocked Lviv, and they were heard in different parts of the city. There was no air raid alert declared in the area, according to the Unian news agency. pic.twitter.com/aCnqcfvMPd— Hromadske Int. (@Hromadske) February 21, 2026
Национална полиција Украјине саопштила је да су се експлозије догодиле након што су полицајци стигли на лице мјеста по позиву. Тужилаштво Лавовске области објаснило је да су полицајци реаговали на пријаву о провали у продавницу када се догодила прва експлозија. Друга је услиједила када је на лице мјеста стигао други полицијски тим.
"Према прелиминарним информацијама, погинула је 23-годишња полицајка. Оштећени су патролни аутомобил и цивилно возило", саопштило је тужилаштво.
Власти још увијек процјењују ситуацију и још нису објавиле ко би могао да стоји иза смртоносног напада.
(б92)
Најновије
Најчитаније
11
57
11
54
11
53
11
30
11
16
Тренутно на програму