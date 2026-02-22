Logo
Терористички напад у Украјини

Извор:

Б92

22.02.2026

09:08

Коментари:

0
Терористички напад у Украјини
Фото: Tanjug/AP/Mykola Tys

Једна полицајка је погинула а 24 особе су повређене након што је неколико експлозивних направа детонирано у поноћ у Лавову, на западу Украјине, саопштила је данас украјинска полиција.

"Прелиминарно је утврђено да су детонирале експлозивне направе домаће израде", саопштила је полиција на Телеграму, преноси Ројтерс.

Власти су инцидент описале као терористички напад, извјештава Кијев индепендент. Прије експлозија није било узбуне за ваздушни напад.

"Ово је био терористички напад. Петнаест жртава је тренутно хоспитализовано", рекао је раније градоначелник Лавова Андриј Садовиј.

Рондејл Мур

Остали спортови

Рондејл Мур одузео себи живот

Експлозије су се догодиле у близини историјског центра града, а сила детонација је разбила прозоре на околним зградама. Репортер Кијев индепендента са терена чуо је експлозије око 00:25 по локалном времену.

Национална полиција Украјине саопштила је да су се експлозије догодиле након што су полицајци стигли на лице мјеста по позиву. Тужилаштво Лавовске области објаснило је да су полицајци реаговали на пријаву о провали у продавницу када се догодила прва експлозија. Друга је услиједила када је на лице мјеста стигао други полицијски тим.

"Према прелиминарним информацијама, погинула је 23-годишња полицајка. Оштећени су патролни аутомобил и цивилно возило", саопштило је тужилаштво.

Власти још увијек процјењују ситуацију и још нису објавиле ко би могао да стоји иза смртоносног напада.

(б92)

