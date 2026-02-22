Рондејл Мур одузео себи живот

22.02.2026
Талентовани амерички спортиста Рондејл Мур (25) пронађен је мртав у својој гаражи, а полицијски службеник Тод Бејли истакао је да се и даље води изјава. По његовим ријечима, претпоставља се да је ријеч о самоубиству ватреним оружјем које је извршио талентовани спортиста, "вајд рисивер" екипе Минесота Викингс у НФЛ.
За сада нема много информација о смрти Рондејла Мура, али се његов тим огласио на друштвеним мрежама и потврдио да је након смрти у комуникацији са запосленима у клубу, саиграчима жртве и његовом породицом, како би сви добили довољно подршке у овим јако тешким временима.
"Дубоко смо погођени смрћу Рондејла Мура. Док радимо на томе да сазнамо чињенице, причали смо са Муровом породицом, понудили наше саучешће и потпуну подршку у име Минесота Викинга. Такође, разговарали смо са нашим играчима, тренерима, запосленима у клубу, па ћемо све ресурсе за емоционалну подршку ставити на располагање онима којима је потребно. Наше мисли су уз Рондејлову породицу и пријатеље током овог тешког периода", наводи се у саопштењу.
Рондејл Мур је био пик друге рунде на драфту 2021. године, а изабран је са 49. позиције. Бирала га је Аризона у којој је провео прве године каријере, затим је годину дана био члан Атланте, а претходну сезону провео је у Минесоти. Иако је на почетку своје НФЛ каријере оставио веома добар утисак, Мур није могао да остави дубљи траг због честих повреда које су га мучиле и због којих је правио вишемјесечне паузе.
Претходне двије сезоне биле су изузетно тешке за Рондејла. Он је у марту 2024. године трејдован у Атланту, али је у августу исте године задобио повреду колена због које је морао да заврши сезону која практично није ни почела. Након опоравка је прешао у Минесоту, а марту 2025. године потписао је двогодишњи уговор тежак два милиона долара. На припремној утакмици пред почетак сезоне, у августу 2025. године, Мур је зарадио нову повреду колена због које се знало да ће пропустити комплетну претходну сезону.
