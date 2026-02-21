Линдзи Вон: Било је потребно доста плочица и шрафова да би се све поново саставило

Извор:
Америчка скијашица Линдзи Вон имала је још једну операцију тешко повређене лијеве ноге и и даље се налази у болници, готово две недјеље након тешког пада у спусту на Зимским олимпијским играма у Милану и Кортини.
Вон се прошлог викенда вратила у САД, послије седмодневног лијечења у Италији због сложеног прелома тибије, током којег је већ имала најмање четири оперативна захвата.
"Операција је успјешно завршена. Трајала је нешто више од шест сати и било је потребно доста плочица и шрафова да би се све поново саставили", навела је Вон у објави на Инстаграму.
"Због обима повреде, након операције се још увијек мало мучим и још увијек нисам могао да напустим болницу… али сам скоро ту. Малим корацима. Ускоро ћу објаснити повреду и шта она све значи.
Она је додала да се, због тежине повреде, још увијек опоравља послије операције и да засад није отпуштена из болнице.
Четрдесетједногодишња Вон покушавала је да освоји медаљу на Олимпијским играма, иако је имала повреду предњег укрштеног лигамента лијевог кољена.
До пада је дошло свега 13 секунди по старту трке, када је закачила капију и изгубила контролу, након чега је завршила на стази.
