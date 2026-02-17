Линдзи Вон стигла кући – мора на још једну операцију

Извор:
Америчка скијашица Линдзи Вон вратила се кући гдје ће наставити опоравак након четири хируршке интервенције које је имала у Италији.
Девет дана од тешког пада који је доживјела током трке на олимпијским играма, Вон се још ниједном није осовила на ноге, како је и сама рекла у једној од посљедњих објава.
У међувремену, из болнице у Тревизу превезена је на авион за САД, тамо је већ стигла, и где ће, према извјештајима, бити подвргнута још једној - петој операцији.
Девет дана прије поменуте трке, Вон је, подсјетимо, већ доживела опасан пад и тешку повреду том приликом - руптуру предњих укрштених лигамената.
Ипак, и поред озбиљног стања колена је одлучила да се такмичи на ЗОИ.
Само 13 секунди је остала на скијама у Кортини, тада је закачила капију, изгубила контролу и стропоштала се. Хеликоптером је потом пребачена у болницу где јој је дијагностигикован комплексан прелом тибије лијеве ноге.
У недјељу је отпуштена из болнице.
"Нисам стала на ноге недјељу дана", јавила се Вон путем свог налога на "X" мрежи.
"У болничком кревету сам још од трке и мада још увијек не могу да стојим, осјећај што сам поново кући је предиван. Велико хвала свима у Италији што су се добро бринули о мени", додала је.
Вон је једна од најтрофејнијиг скијашица свих времена, ипак каријеру су јој, поред успјеха и медаља, обиљежиле и тешке повреде. Она је 2019. године објавила да се пензионише, да би се 2024. вратила на стазу и то након што је обавила замјену дијела кољена.
