Линдзи Вон стигла кући – мора на још једну операцију

Б92

17.02.2026

18:26

0
spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026
Фото: Tanjug/AP/Marco Trovati

Америчка скијашица Линдзи Вон вратила се кући гдје ће наставити опоравак након четири хируршке интервенције које је имала у Италији.

Девет дана од тешког пада који је доживјела током трке на олимпијским играма, Вон се још ниједном није осовила на ноге, како је и сама рекла у једној од посљедњих објава.

У међувремену, из болнице у Тревизу превезена је на авион за САД, тамо је већ стигла, и где ће, према извјештајима, бити подвргнута још једној - петој операцији.

Линдзи Вон

Остали спортови

Непокретна сам, морам опет на операцију: Огласила се Линдзи Вон

Девет дана прије поменуте трке, Вон је, подсјетимо, већ доживела опасан пад и тешку повреду том приликом - руптуру предњих укрштених лигамената.

Ипак, и поред озбиљног стања колена је одлучила да се такмичи на ЗОИ.

Само 13 секунди је остала на скијама у Кортини, тада је закачила капију, изгубила контролу и стропоштала се. Хеликоптером је потом пребачена у болницу где јој је дијагностигикован комплексан прелом тибије лијеве ноге.

У недјељу је отпуштена из болнице.

Линдзи Вон

Остали спортови

Линдзи Вон би могла да се суочи са ампутацијом

"Нисам стала на ноге недјељу дана", јавила се Вон путем свог налога на "X" мрежи.

"У болничком кревету сам још од трке и мада још увијек не могу да стојим, осјећај што сам поново кући је предиван. Велико хвала свима у Италији што су се добро бринули о мени", додала је.

Вон је једна од најтрофејнијиг скијашица свих времена, ипак каријеру су јој, поред успјеха и медаља, обиљежиле и тешке повреде. Она је 2019. године објавила да се пензионише, да би се 2024. вратила на стазу и то након што је обавила замјену дијела кољена.

(б92)

